Derrotan Lakers a los Nets 106-96 de la mano de LeBron James

La quinteta de LA ofreció una de sus mejores versiones para imponerse ante un equipo de Brooklyn que no pudo contar con Kevin Durant ni con Kyrie Irving

LeBron James superó el duelo personal contra el también estelar James Harden y Lakers de Los Ángeles vencieron a los Nets de Brooklyn con marcador de 106-96, en el partido de este martes en la NBA.

LeBron le dio la bienvenida a su compañero Anthony Davis con un pase para la primera canasta del juego y terminó el encuentro con una ofensiva de 33 puntos para asegurar la victoria.

El pívot Davis anotó ocho puntos en 25 minutos después de perderse 17 partidos por un esguince en la rodilla izquierda y los Lakers tuvieron buenas actuaciones desde el banquillo de Malik Monk y el veterano Carmelo Anthony.

LeBron agregó siete rebotes y seis servicios para anotación, puntuando su actuación con robos y volcadas con unos 15 segundos de diferencia a la mitad del último cuarto. Monk anotó 22 tantos, encestó seis triples, y Anthony agregó 13 cartones.

El estelar James Harden terminó con un ‘triple-doble’ con 33 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en su fuerte juego.

Sin embargo, con Kevin Durant todavía fuera por un esguince en el ligamento de la rodilla izquierda y el no vacunado Kyrie Irving no disponible nuevamente ahora que los Nets regresaron de su gira de cuatro juegos, los Nets no pudieron igualar a los Lakers.