Denuncian falta de protocolos sanitarios en escuelas

Indican que las condiciones son las apropiadas para dar clases presenciales con más de 20 alumnos por salón, sin materiales, como gel antibacterial, para protegerse de contagios

Maestros y padres de familia de la escuela secundaria José Vasconcelos, ubicada en la colonia Palmar del Sol, se manifestaron por el regreso a clases presenciales sin estar las instalaciones sanitizadas, ni contar con insumos de higiene en las aulas, pese a que hay casos de Covid-19 en el plantel.

La maestra, Rosa del Carmen Torres, denunció que las condiciones son las apropiadas para dar clases presenciales con más de 20 alumnos por salón, sin materiales, como gel antibacterial, para protegerse de contagios.

Denunció que hay contagios entre personal docente, de apoyo y administrativo en la institución, que sin embargo, siguen laborando, y los directivos del plantel no hacen lo correspondiente para prevenir la transmisión del virus y salvaguardar la integridad del alumnado, maestros y demás trabajadores.

“En la actualidad hay cinco compañeros contagiados, unos están resguardados en casa, pero también tenemos el caso del alumnado, aunado a esto está cambiando la jornada laboral la cual habíamos determinado con las autoridades educativas en el mes de octubre de trabajar de lunes a viernes para poder así atender a toda la población estudiantil.

«Hasta el día de hoy (ayer) tenemos con el sistema escalonado una estadística de 550 alumnos y estamos dejando fuera a aproximadamente 320 alumnos sin derecho a la educación porque los directivos sin documento alguno nos están diciendo que tenemos que trabajar de lunes a viernes y quieren cambiar la modalidad con la que estábamos de lunes a miércoles de manera híbrida”, explicó.

Además solicitan que se saniticen las aulas en la mañana al entrar y durante el receso, y se les proporcione gel antibacterial, ya que tampoco cuentan con este material en las aulas.

“Estábamos trabajando bien y ahora la directora nos está exigiendo que sea presencial, entonces no se nos hace justo porque los salones están chicos y no pueden estar todos, pero los directivos exigen que sea presencial y eso no estamos de acuerdo nosotros”, manifestó la madre de familia, Beatriz Ceja.

“Queremos seguir trabajando de la misma forma que se había acordado anteriormente, de lunes a miércoles, y jueves y viernes en línea para poder atender a todos los alumnos de la escuela”, agregó la maestra Rosa del Carmen.

Por su parte, Bertha Alicia Rodríguez, directora del plantel, aseguró que están aplicando todos los protocolos sanitarios que establece la Secretaría de Salud.

“Alumno que presenta un síntoma Covid inmediatamente se le dice al padre de familia que no lo traiga, y se sanitiza el aula. Ahora en enero si hemos tenido contagios positivos en niños, en cinco de ellos, pero los padres de familia saben que cuentan con nuestro respaldo, y siguen trayendo a sus hijos una vez recuperados”, aseguró.