Denuncia trabajador de la SEC despido injustificado

Ex trabajador de la Secretaría de Educación y Cultura denunció su despido injustificado por parte de autoridades estatales, quienes además no le pagaron liquidación, aguinaldos ni otras prestaciones a las que tenía derecho.

Melecio Félix Rivas, quien contaba con seis años laborando como encargado de Mantenimiento Escolar en los municipios de Guaymas y San Luis Río Colorado, manifestó que hace dos meses fue despedido de su trabajo sin justificación y a la fecha no ha recibido el pago de su salario, finiquito ni aguinaldo por parte de las autoridades educativas.

“Vengo de San Luis Río Colorado porque me despojaron de mi trabajo sin justificación alguna, y no me pagaron liquidación, aguinaldos, ni nada.

Yo soy trabajador de la Secretaría de Educación y Cultura, trabajé seis años como encargado de Mantenimiento Escolar en los municipios de Guaymas y San Luis Río Colorado, y me despidieron sin ningún argumento”, dijo.

Señaló que también le hicieron firmar un papel donde le dijeron que le iban a pagar el día 20 de noviembre pero no recibió nada.

Desde entonces, comentó, ha estado haciendo pequeños trabajos para sacar dinero y llevarle comida a su familia.

Agregó que pidió dinero prestado para venir a Hermosillo y acudir a las oficinas de la SEC para solicitar una audiencia con el secretario Aarón Grageda Bustamante, pero no lo atendieron y lleva tres días haciendo la gestión sin resultados.

“Yo no tenía dinero para venir, conseguí y dejé a mi familia sin comer para venirme a pelear mi caso y tengo tres días aquí y el secretario de educación no ha salido a platicar conmigo.

«El delegado regional dijo que llenará un formato y que lo mandara, y a ver cuándo me hablaban”, denunció.

Asimismo, la Procuradora del Servicio Civil le dijo que no podía entablar una demanda porque ya había transcurrido más de un mes del despido injustificado, y no podían hacer nada.

El trabajador afectado pidió a las autoridades el pago de su sueldo equivalente a nueve mil 351 pesos y otras prestaciones que le corresponden por Ley, tales como aguinaldos, compensación navideña, ajuste de calendario, ayudas culturales, bono de primavera, entre otros.

Dijeron que el cheque le va a llegar a Servicios Regionales en San Luis Río Colorado, pero a la fecha no le han pagado nada, expresó.