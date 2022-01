Denuncia Eva Espejo a Craig Harrington

Insultó a varias jugadoras, afirma: «Pocas veces salgo a hablar de una situación que sucede en la cancha, y hoy mi compañero entrenador (Harrington) cometió unas faltas por ahí», dijo la entrenadora de las Rayadas

Eva Espejo, directora técnica de Rayadas, levantó la voz para denunciar a Craig Harrington, estratega del América, por haberle faltado al respeto a varias de sus jugadoras.

«Pocas veces salgo a hablar de una situación que sucede en la cancha, y hoy mi compañero entrenador (Harrington) cometió unas faltas por ahí», dijo antes de finalizar la conferencia de prensa.

«Siempre defenderé a mis jugadoras y espero que la Disciplinaria tome cartas en el asunto porque el entrenador del equipo contrario le faltó al respeto a mis jugadoras, nunca voy a permitir que se les ofenda a nadie bajo ninguna circunstancia».

Harrington salió expulsado al minuto 62, luego de dar varios gritos en la banda, aunque la estratega de Rayados no aclaró cuáles habían sido los insultos que profirió el timonel del cuadro capitalino.

Por otra parte, Espejo mencionó que este duelo era importante porque su equipo mostró solidez a pesar de que hubo rotación de jugadoras.

«Me quedo con buen sabor de boca, para ser el segundo partido, después de una pretemporada tan corta hemos cumplido a cabalidad lo que nos hemos trazado, el plan de juego se llevó a cabo a lo largo todo el partido», mencionó.

Hugo Ruiz, auxiliar de Harrington, dijo que no se percató de los comentarios que hizo el técnico inglés, pero salió el paso para defenderlo señalando que siempre vive los partidos con mucha intensidades en la banca.

«Craig vive los partidos con mucha intensidad como se deben vivir», apuntó.

Ruiz también señaló que no fue penal el segundo gol de Rayadas, pues dijo que los árbitros en esta división se van muchas veces por la fuerza de las jugadas. las jugadas.