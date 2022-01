Deja riña en penal nueve muertos

Un interno del Cereso disparó en contra de varios compañeros en el área de dormitorios, provocando al instante la muerte de ocho compañeros

Nueve muertos fue el resultado de un enfrentamiento entre reos del penal de Colima.

Las primeras indagatorias señalan que a las nueve de la mañana un interno del Centro de Reinserción Social disparó en contra de varios compañeros en el área de dormitorios, provocando al instante la muerte de ocho compañeros y uno más que falleció mientras recibía atención médica.

Fue a través de un comunicado que el gobierno de Colima confirmó los hechos, y la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, puntualizó en sus redes sociales que el enfrentamiento fue contralado en menos de una hora, sin embargo, familiares de internos contradicen esta información.

«Indira Vizcaíno dijo que a las 10 de la mañana ya estaba todo tranquilo, cuando no es cierto. Llegué a las doce y media y están todavía los pleitos, siguió el movimiento a las dos de la tarde”, dijo Olivia Ruelas, madre de un interno a quien no le habían permitido tener comunicación con él, incluso le habían negado información de su hijo.

La preocupación de los familiares crecía conforme la información oficial se actualizaba.

Inicialmente el Gobierno de Colima informó que los hechos violentos comenzaron a las 9:00 horas en los dormitorios A y B del penal; y que a las 9:03 se escucharon detonaciones, tras lo cual acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

En ese comunicado el gobierno estatal informó que el saldo era “de ocho personas fallecidas y siete personas heridas”.

Horas más tardes, la Fiscalía General del Estado de Colima detalló que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos “en el Centro de Reinserción Social de la capital del Estado, evento en el que perdieron la vida 9 personas”.

Tras la noticia, familiares de internos llegaron hasta el Cereso de Colima para obtener información sobre los internos. Pero nadie los pudo ayudar.

María Guadalupe es madre de uno de los internos fallecidos, al igual que los demás familiares quiere saber cuál será el procedimiento para la entrega del cuerpo, pero tampoco ha sido recibida por el personal del Cereso.

«Lo único que se dice es que ellos no me pueden dar información, cuando yo sé, a mí ya me avisaron que mi hijo es uno de los muertos. Aquí me dicen que hable a (la Secretaría de) Seguridad Pública, hablo a Seguridad Pública y me dicen que ellos no me pueden dar información tampoco”, señaló.