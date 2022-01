Decide FMF jugar sin público en el Azteca a pesar de que la FIFA levantó el veto

Los directivos indican que decidieron contar con poco público en la grada para alistar un nuevo protocolo, que tiene como objetivo erradicar el grito homofóbico

El veto que la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso a la Selección Mexicana por el grito homofóbico, no causará efecto para los partidos inmediatos, pero la Federación Mexicana decidió contar con poco público en la grada para alistar un nuevo protocolo, que tiene como objetivo erradicar el clamor que sigue condenando al Tri y a la FMF.

El presidente de la Federación, Yon de Luisa, informó que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) concedió la suspensión de los dos encuentros a puerta cerrada, mismos que la FMF utilizará a fin de probar una serie de medidas para prevenir los actos discriminatorios, y en su caso, castigar al que rompa las reglas.

«La Federación inició un procedimiento ante el TAS con el fin de que se reconozca la aplicación de los protocolos establecidos por la FIFA, así como los esfuerzos y los avances obtenidos. Las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA no causarán efecto hasta una definición del caso.

«Los primeros dos partidos, tanto con Costa Rica como con Panamá, no abriremos el estadio para el público en general, utilizaremos estos dos partidos con un grupo de control de cerca de dos mil aficionados para realizar las pruebas de las nuevas políticas y procesos de acceso a los partidos de Selección Nacional», expuso Yon de Luisa.

La FMF practicará, con empleados y socios estratégicos, el nuevo proceso de acceso que constará de un registro de los datos personales ante la Federación y del folio del boleto adquirido, para que esta envíe un código QR que dará el acceso al inmueble, al que se tendrá que ingresar con una credencial.

Dentro del estadio se harán dinámicas para la sana convivencia, mientras que el número de guardias de seguridad se incrementará y tendrá la facultad de retirar a las personas que incurran en actos discriminatorios; estos serán vetados de todos los juegos del Tri organizados por la FMF por cinco años.

La aplicación para el público en general se realizaría en el encuentro de Eliminatoria ante Estados Unidos en el Estadio Azteca, del próximo 24 de marzo.

La Federación Mexicana apeló ante el TAS la sanción de dos encuentros impuesta por la Comisión de la Disciplinaria de la FIFA, argumentando que en los encuentros ante Canadá y Honduras, celebrados en el Estadio Azteca, no se cumplió con los tres puntos del protocolo de la FIFA para el manejo del grito homofóbico.

«Con estas medidas, sumadas a los esfuerzos anteriores que seguiremos llevando a cabo, buscamos que se terminen estos actos discriminatorios, que se deje de afectar a la Selección y que sean castigadas las personas responsables y no la mayoría de la afición que ya entendió que el grito de puto no hace más que lastimarnos a todos», detalló De Luisa.

En tanto, el directivo señaló que el técnico del Tri, Gerardo Martino, podrá contar en su próxima convocatoria con futbolistas del Monterrey, a pesar de que el equipo encarará el Mundial de Clubes, mientras que expuso que el proyecto del nuevo estadio de los Tigres, no podrá competir por ser sede de la Copa del Mundo de 2026.