Dan 50 años de cárcel a Sergio Mitres

Fue encontrado culpable por el delito de feminicidio, en perjuicio de una menor de un año y 10 meses, hija de su ex pareja sentimental

El Tribunal de Enjuiciamiento que el miércoles dictó sentencia condenatoria al ex pítcher de los Saraperos de Saltillo, Sergio Mitre, por el delito de feminicidio, acordó este jueves imponer una pena de prisión de 50 años.

Durante la audiencia de individualización de sanciones realizada este jueves en Saltillo, el Tribunal acordó imponer al ex ligamayorista de 41 años, una pena de 50 años de prisión, una multa de un millón 379 mil 500 pesos como reparación del daño y una disculpa pública.

Durante ocho días que duró el juicio, Sergio Mitre fue encontrado culpable del delito de feminicidio, al haber golpeado con el puño a «Inés», una bebé de un año y 10 meses de edad, hija de su ex pareja Liliana, en los momentos en que la mujer se encontraba abortando un embarazo.

Los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2020; tras recibir el golpe «fuerte», la menor pasó un día con llanto, vómito y malestares, hasta que el día 12 la llevaron inconsciente a la Cruz Roja, de ahí la trasladaron al Hospital del Niño donde falleció, al parecer por una hemorragia interna.

La menor presentaba el síndrome del niño maltratado, con lesiones anteriores, marcas y moretones. En su momento la madre de la menor y el beisbolista fueron detenidos, ambos fueron acusados por la muerte, pero la madre fue absuelta.

Entre 2003 y 2011, Sergio Mitre lanzó para los Cachorros de Chicago, los Marlins de Florida, los Cerveceros de Milwaukee, y los Yanquis de Nueva York, con quienes se coronó campeón en 2009 .

En su última etapa, Mitre lanzaba para los Saraperos de Saltillo y vivía con su pareja Liliana, a quien conoció cuando ella tenía 19 años y él 39.

La defensa del pelotero anunció que impugnará la sentencia, al considerar que el Ministerio Público no pudo acreditar que el golpe que el pelotero dio a la bebé fue el que le causara la muerte.