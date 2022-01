Da positivo la actriz Whoopi Goldberg al coronavirus

El programa de entrevistas The View comenzó el 2022 con un episodio virtual después de que una de las conductoras, la actriz Whoopi Goldberg, diera positivo a Covid-19, según se informó este lunes.

«¿Por qué estoy aquí en lugar de Whoopi?», escribió la copresentadora Joy Behar en redes sociales. «Bueno, Whoopi desafortunadamente dio positivo durante las vacaciones, pero probablemente regresará la semana que viene. Los síntomas han sido muy, muy leves, pero estamos siendo muy cautelosos en The View».

El programa de este lunes, que se realizó de forma virtual desde las casas de las conductoras, incluyó a los conductores Sunny Hostin y Sara Haines, mientras que no se contrató a nadie para reemplazar a Goldberg.

Además, las presentadoras del show compartieron cómo la Covid-19 y la variante Ómicron interrumpieron sus planes vacacionales de invierno.

Anna Navarro dijo que su idea de recibir a más de 20 miembros de su familia para las fiestas navideñas y su cumpleaños tuvieron que cambiar cuando su padre dio positivo.

Haines agregó que después de hacer un viaje antes de las vacaciones con sus dos hijos mayores a Florida y «salir bien», regresó a casa con un «esposo que dio positivo para Covid». Después de que Haines y sus hijos fueran puestos en cuarentena en casa, ella dio negativo cuatro veces y su esposo ahora está libre del virus.

Por su parte, Behar señaló que tenía planeada una fiesta de Navidad de «tamaño bastante decente», pero decidió cancelarla por precaución.

Mientras tanto, Hostin, quien perdió a sus dos suegros por Covid-19 a fines de 2020 y principios de 2021, habló sobre sus «tristes» vacaciones después de dar positivo y tener que pasar Navidad y Año Nuevo vía virtual con su esposo e hijos. Además, su madre también dio positivo.

«Estoy muy agradecida de haber sido vacunada y reforzada porque solo tenía síntomas similares a los de un resfriado», compartió. «Pero no me sentí muy bien».