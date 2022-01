Cumple Ignacio López Tarso 97 años de edad

El actor dice estar ansioso por regresar a los escenarios, tras el confinamiento que lo ha mantenido en casa

Lúcido, saludable, ávido de regresar a los escenarios y estar frente a las cámaras, y con una memoria que recuerda fechas y datos precisos de su vida y trayectoria.

Es así como Ignacio López Tarso cumplió ayer sábado sus 97 años de vida.

Frente a la cámara de su computadora, el actor que protagonizó la cinta de Roberto Gavaldón, «Macario», habló del confinamiento ante la pandemia por covid-19, de la ansiedad por regresar al teatro y de su aniversario de vida.

«Es una época no muy propicia para festejos. Nos ha ido mal a todos. Tenemos dos años y pico y parece que no salimos definitivamente de eso. (En mi cumpleaños) estaré con mi familia, con los más cercanos, mis hijos, mis nietos y bisnietos, no completos, porque hay quienes están fuera, lejos, que no pueden venir, pero estaré en casa y platicaré con ellos.

«La pasaré tranquilo, como la he pasado estos dos años de encierro absoluto. No he salido.

«Fui un día a ver al otorrino, al hospital Los Ángeles, regresé pronto y otra vez. Salí otra vez a Cuernavaca en julio, a hacer un par de funciones (de Una vida en el teatro), parecía que los teatros se abrían en definitiva de nuevo, pero no.

«Al terminar, nos dijeron que el teatro tenía que estar cerrado otra vez. No ha habido manera de volver al teatro, en la televisión está difícil y en el cine, también.

«¡No he trabajado y eso para mí es la vida: el trabajo, el teatro, el cine, la televisión, las presentaciones personales, los viajes, las giras! ¡De eso vivo, no sólo económica y físicamente, sino espiritual, moral e internamente! ¡Vivo de eso! Y no he tenido este último año. Celebraré mis 97 años así, en casa, comeremos juntos, platicaremos y creo que seguiremos así una temporadita larga otra vez. ¡Hasta el presidente ya está enfermo! ¡La gente no sale del temor y la preocupación constante! ¡Ese encierro involuntario!”, expresó López Tarso, vía Zoom.

Una bronquitis aquejó la salud del actor hace algunos días. Sin embargo, al respecto dijo tajante: “Un poco de tos y catarro y ya. Ya estoy mejor”.

Y es que más allá de lo que el público pudiera pensar acerca de su longeva edad y del descanso que podría tomar junto a su círculo familiar, a manera de retiro, López Tarso sólo piensa en regresar a contar historias, en abrir telones y reencontrarse con el público en vivo, una sensación que rememora y atesora para cuando pueda salir otra vez a actuar.

«¡Mi vida es el trabajo y no trabajo! ¡Me siento muy mal, me siento incómodo, no estoy a gusto, tengo que hacer teatro, presentarme, el público me hace falta y el dinero también! Ha sido una época difícil para todo mundo, así que no me quejo, me callo la boca y aguanto”, dijo.

Durante la pandemia, el actor debutó en streaming con las obras Leonardo y la máquina de volar, El de la triste figura, Macario, Melville en Mazatlán, El canto del cisne y Fray Servando Teresa de Mier: Confesiones de un guadalupano federalista. Fue tal éxito que incluso una de las plataformas en las que se presentó, se cayó por la alta demanda.

Leonardo y la máquina de volar lo podrían regresar al escenario, junto a su hijo Juan Ignacio Aranda, el próximo 4 de marzo en la Casa de la Cultura Mexicali, siempre y cuando las condiciones de la pandemia se lo permitan.

La obra escrita por Humberto Robles narra los últimos días de Leonardo da Vinci, quien con ayuda de su discípulo Francesco, construye un artefacto para volar.