«Coquetea» Tigres con central brasileño

Se dice que el club neolonés está cerca de amarrar a campeón olímpico conocido como «Nino», de 24 años

Los Tigres están por cerrar el fichaje de un central brasileño campeón olímpico.

Marcilio Florencio Mota Filho, «Nino», de 24 años y medalla de oro en Tokio con la Selección de Brasil, recibió una oferta de los felinos.

Una fuente allegada al tema reveló que ya tienen avanzada la negociación con el Fluminense, sin embargo, aún no está definido el fichaje.

«Sí, estamos en pláticas, todavía no se cierra, pero nos interesa el jugador», expresó una fuente del club felino.

De acuerdo al periodista brasileño Victor Lessa, los Tigres ofrecieron 5 millones de dólares por «Nino», quien tiene el sueño de jugar en Europa por su edad, pero no descarta la posibilidad de emigrar a México.

Incluso, el periodista brasileño aseguró que el traspaso ya está cerrado, pues el jugador aceptó la propuesta felina.

Este lunes, se abrió el mercado de fichajes en la Serie A del futbol brasileño y a partir de esta semana, los Tigres entablaron pláticas con el «Flu».

El jugador inició su carrera en el Sport Recife, para luego pasar al Criciuma Esporte Club y de donde emigró al Fluminense.

«Nino» ha jugado 136 partidos oficiales con el Fluminense, en donde marcó 8 goles, ganándose pronto la titularidad.

Con la Selección brasileña ganó la medalla de oro en Tokio 2020, al vencer en la Final 2-1 a España y en donde fue titular.

También jugó ante México en la Semifinal y en Tigres se reencontrará con Sebastián Córdova y Jesús Angulo, dos refuerzos felinos, quienes jugaron aquel partido contra Brasil.