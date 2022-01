Confía «El Tata» Martino en contundencia del Tri en el juego ante Jamaica este viernes

La Selección Mexicana llega como tercera del Octagonal, con 14 puntos, solo arriba de Panamá que está en zona de Repesca, por la diferencia de goles

Gerardo Martino lamenta las ausencias de Raúl Jiménez e Hirving Lozano en Selección Mexicana para enfrentar mañana a Jamaica, pero confía en el resto de la plantilla para sobreponerse a dos derrotas en fila en esta Eliminatoria Mundialista.

«Siempre las ausencias en ningún caso son bien recibidas, en este caso por diferentes circunstancias, tanto Raúl como «El Chucky» no pueden ser de la partida, es una constante, muy pocas veces hemos contado con los tres (incluyendo a Jesús Corona).

«Siempre hemos tratado de salir adelante porque es la Selección de México, no solamente de tres futbolistas, tenemos jugadores muy capacitados para afrontar el momento y seguramente así lo haremos mañana», comentó en videoconferencia.

Raúl tiene una lesión muscular, pero hay confianza de que esté disponible para el juego del domingo contra Costa Rica en el Estadio Azteca. Lozano está suspendido por acumulación de amarillas, más allá de que sí viajó a Kingston para acompañar al grupo.

Martino ve bien a Jesús Manuel Corona, el único sobreviviente del afamado tridente, así como de Orbelín Pineda pese a la nula actividad con el Celta.

«En el caso de Orbelín está muy bien. Si bien no ha tenido minutos en la reanudación del futbol español, se ha adaptado bien y está contento en cómo se ha insertado en el Celta.

«Jesús está muy bien de ánimo, ha acomodado su situación, que se había puesto bastante difícil el último año en Porto, está contento por cómo empezaron las cosas en Sevilla, teniendo minutos muy rápidamente, incluso jugando de titular», expresó Martino.

La Selección Mexicana llega como tercera del Octagonal, con 14 puntos, solo arriba de Panamá (que está en zona de Repesca) por la diferencia de goles.

«Nadie desconoce la situación en la que nos hemos metido nosotros mismos por las dos derrotas, tanto en Estados Unidos como en Canadá. De la misma manera en que nos pusimos en esta situación, perdimos esa comodidad a partir de dos derrotas que nos hicieron mucho daño.

«Estamos muy conscientes de lo que nos jugamos en estos tres partidos. Más allá de hablarlo o no con los jugadores, lo más importante es lo que podamos hacer dentro de la cancha y debemos demostrar que los dos partidos perdidos fueron situaciones de ese momento, que quedaron atrás y estamos en condiciones de salir adelante», comentó.

Ve a Jamaica más peligroso

La Selección de Jamaica, con siete puntos, se juega ante el Tricolor gran parte de sus posibilidades mundialistas. Goza de 11 jugadores diferentes de los que presentó en el Azteca en septiembre pasado, 10 de ellos procedentes del futbol europeo.

«Espero un rival agresivo, físico, tratando de salir a buscar el partido porque es una de las últimas posibilidades que tiene de ir en la búsqueda de los tres o cuatro primeros lugares, así que seguramente va a haber una propuesta mucho más agresiva de Jamaica de lo que vimos cuando jugamos en México y atendiendo que tiene un plantel mucho más completo que en aquella oportunidad», mencionó Gerardo Martino.