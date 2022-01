Condicionarán este año la venta de pirotecnia

Las autoridades indican que el operativo para evitar la venta y uso de cuetes por las fiestas de fin de año arrojó resultados positivos, ya que se logró bajar el número de reportes por detonaciones

A partir de este 2022 el Ayuntamiento de Hermosillo aplicará una serie de condiciones para la renovación de permisos para la venta de pirotecnia a cueteros, para que sean solamente de luces, sin ruido, para no afectar a la ciudadanía, reveló Florencio Díaz Armenta.

El secretario del Ayuntamiento dijo que además del riesgo que genera la manipulación de estos artefactos explosivos, sobretodo para los niños, el ruido puede afectar la salud y tranquilidad de las familias, los enfermos, las mascotas y personas con autismo.

Por lo que harán un llamado a cueteros para que elaboren pirotecnia sin tronido, únicamente de luces para que se les pueda otorgar el permiso por parte del Municipio para su venta.

“Podemos hacer que Hermosillo sea un ejemplo en términos de que se utilice pirotecnia para los espectáculos pero solo de luces, no de ruido, que es lo que molesta a las familias, a los niños con autismo, enfermos y los animalitos; entonces vamos a marcar una diferencia en ese sentido”, puntualizó.

Díaz Armenta comentó que a partir de este mes se empiezan tramitar las renovaciones de permisos, por lo que ahí se van a poner algunas condiciones para otorgarlos este año para la venta de cuetes.

El funcionario añadió que el operativo para evitar la venta y uso de cuetes por las fiestas de fin de año, arrojó resultados positivos, ya que se logró bajar el número de reportes al 911 por detonaciones de pirotecnia.

Además se clausuraron ocho puntos de venta de estos artefactos, propiedad de uno de los dos polvorines en Hermosillo, ubicados uno de ellos en la salida a San Pedro y el otro en la salida a Guaymas.

“Estos locales no tenían permiso. Si bien tenían el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no lo tenían del Ayuntamiento, y el día 24 de diciembre abrieron sin permiso y los clausuramos en cuanto pudimos; incluso, intentaron ampararse y se les negó el amparo porque reconoció el Juez que la autoridad municipal es la que determina si pueden vender o no dentro de la ciudad. Creo que ahí se sentó un precedente que no había habido antes, porque siempre ganaban los amparos”, dijo.

Consideró que el mayor logró fue que se evitó la venta de cuetes, ya quemas allá de ser recaudatorio por multas, pidieron evitar que bajara la venta de estos artefactos en la ciudad.