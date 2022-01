«Clausuran» jubilados el Palacio Municipal

Los ex trabajadores argumentan que las autoridades se niegan a devolverles todas sus prestaciones que les fueron retiradas y que son un derecho adquirido por sus años de servicio

Jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo clausuraron de manera provisional el Palacio Municipal, ante la negativa de las autoridades de devolverles todas sus prestaciones que les fueron retiradas y que son un derecho adquirido por sus años de servicio.

Alrededor de las cinco de la mañana, más de 100 ex trabajadores del Municipio se plantaron por fuera de Palacio, donde colocaron pancartas exigiendo el respeto de sus derechos y pusieron cadenas en las puertas de acceso y carteles con la leyenda “clausurado”.

Apoyos para la canasta básica, salud, servicios funerarios, para el pago de luz y seguro de vida, finiquito, fondo de retiro y becas para los hijos de policías, son algunos de los beneficios que tenían y que les fueron retirados por la nueva administración este 2022.

El vocero del movimiento, Jorge Luis Encinas Gámez, dijo que se tomó la decisión de tomar el recinto municipal ya que el presidente municipal se ha negado a recibirlos y darles una explicación concreta del porque les quitaron estos beneficios adquiridos y que están avalados con una Carta-Cabildo que recibieron al momento de jubilarse.

“Decidimos cerrar el Palacio Municipal en vez de afectar a la ciudadanía, y no nos vamos a quitar hasta que nos den la noticia que nosotros queremos oír, porque no es justo, estos beneficios los tenemos desde hace muchos años y no puede ser que estas personas que vienen por tres años, vengan y nos perjudiquen”, declaró.

Los atienden

Tras reunirse con el secretario del Ayuntamiento, la directora de Recursos Humanos, el Jurídico, y Asuntos Políticos se les propuso mantener el apoyo de los vales de despensa a quienes reciben una pensión por parte del Isssteson menor a siete mil pesos mensuales, lo cual rechazaron, ya que ese pago es independiente del Municipio.

“La propuesta de ellos es devolvernos los vales de despensa a quienes ganen una pensión menor a siete mil pesos mensuales y no aceptamos. Nosotros no somos limosneros, ni personas de tercera, nosotros queremos lo es de nosotros nada más”, expuso.

Señaló que el Ayuntamiento no puede considerar la pensión que reciben del Isssteson cada jubilado para otorgarles el vale de despensa, ya que ese beneficio es por la aportación que hicieron cuando estaban activos al Fondo de Pensiones para su jubilación, por lo tanto se tomó la decisión de mantener cerrado el recinto municipal.

Un grupo de regidores del Ayuntamiento de Morena se reunieron con los afectados y se comprometieron a ver este asunto en la siguiente reunión de Cabildo, toda vez que la decisión del presidente municipal Antonio Astiazaran de retirarles estos beneficios se tomó de manera arbitraria, pues debe aprobarlo el Cabildo.

La regidora morenista, Guadalupe Mendivil, explicó que los beneficios y prestaciones otorgados en sesiones de Cabildo a la mayoría de los jubilados y pensionados no fueron revocadas, por lo tanto subsiste la misma, incluso, los que no tienen la Carta-Cabildo es un derecho ya adquirido, y que estaban gozando.

“Es lastimoso para nosotros que estén lastimando los derechos humanos de adultos mayores, y sobretodo de personas que cuentan con alguna discapacidad por motivo de su edad y por el desempeño del trabajo a los cuales por muchos años ellos prestaron a este municipio de Hermosillo. «Vamos a estar pendientes para en la próxima sesión de Cabildo hacer valer está situación, la protección a los jubilados y pensionados”, manifestó.