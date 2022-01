Choca motociclista contra un automóvil en la colonia Los Olivos

Isidro, de 30 años, resultó con varios golpes, fisura en una rodilla y probable fractura en brazo izquierdo

Un hombre resultó con lesiones por golpes y probables fracturas cuando estrelló la moto que tripulaba contra un vehículo, cuyo tripulante se dio a la fuga.

El percance sucedió alrededor de las 13:10 horas en la confluencia de la calle Once y la avenida Poniente, en la colonia Los Olivos.

El perjudicado se identificó como Isidro, de 30 años, con domicilio en el fraccionamiento Haciendas del Sur.

El señalado conducía una motocicleta de la marca Honda, color blanco, modelo 2020 y con placas de circulación del Estado de Sonora.

A la hora indicada la moto se desplazaba en sentido de norte a sur por la calle Once, y al llegar al cruce con la otra arteria vial donde no hay señalamientos de alto, se impactó de frente en el lado medio lateral izquierdo de un pick up de la marca Ford, color vino tinto, que recorría dicha rúa de poniente a oriente.

El motociclista cayó al pavimento y fue recogido por paramédicos de la Cruz Roja que lo trasladaron a una clínica del Seguro Social, ubicada en la calle Benito Juárez, en la colonia Modelo.

El personal médico informó que el paciente presenta lesiones por golpes, fisura en una rodilla y probable fractura en brazo izquierdo.

Después que los agentes realizaron el reporte del percance se dirigieron a la Comandancia de Policía del sector, a donde arribó el propietario del pick up, quien dijo que la persona que tripulaba el carro a la hora del percance se retiró del sitio porque se sintió mal.