Chivas inicia torneo con triunfo; cence 3-0 a Mazatlán

El equipo de Guadalajara tuvo un gran debut en el Clausura 2022

Al equipo de Marcelo Michel Leaño le bastaron seis minutos en el primer tiempo para encaminar la primera victoria del año en el torneo Clausura 2022.

Los primeros tres puntos resultaron una bocanada de aire fresco en medio de los nubarrones creados por la falta de refuerzos. Roberto Alvarado, la única contratación, se perdió el encuentro por contagio de Covid-19, al igual que las bajas de los defensas centrales titulares Hiram Mier y Luis Olivas.

En el partido de presentación ante su gente en el Estadio Akron, el Rebaño se olvidó de la problemática por la falta de gol.

Desde la pretemporada el equipo había avisado con 18 anotaciones en 4 partidos y reafirmaron esa contundencia en el primer partido de la Liga MX.

En la casa rojiblanca, el balón tuvo un solo dueño en el primer tiempo. Fue el Guadalajara quien dominó y tocó la puerta de Nicolás Vikonis desde los primeros minutos con un remate de César Huerta.

Los minutos pasaban y los Rojiblancos no reflejaban esa superioridad en el marcador, y no fue sino hasta cerca del descanso cuando Ángel Zaldívar movió las redes y la pizarra con un impecable cobro de un tiro penal al 44′.

Instantes después de la reanudación, el canterano Eduardo Torres levantó a los aficionados de sus asientos con una vistosa definición «de tres dedos». El efecto del balón salió elevado y techó al portero rival para despertar el júbilo de los presentes en el tiempo añadido.

Chivas todavía tuvo otra oportunidad y no la desperdició. En un tiro libre directo Alexis Vega también se estrenó como goleador y el festejo le regaló otra esperanza a los seguidores: el delantero besó el escudo e hizo el ademán de querer quedarse en el equipo. Su contrato vence en diciembre de 2022 y se encuentra en pláticas con la directiva para la renovación.

En el segundo tiempo, el Rebaño controló el partido y cerró la primera victoria.

En los minutos finales, el técnico Marcelo Michel Leaño debutó al canterano Sebastián Pérez Bouquet, de 18 años, quien estuvo cerca de incrementar el marcador, pero Vikonis atajó el remate.

En la segunda jornada, el Rebaño enfrentará al Pachuca en el Estadio Hidalgo el próximo domingo.