Causa baja «El Diente» López con Tigres; da positivo a Covid-19

Justo cuando Miguel Herrera había recuperado jugadores para su duelo de la jornada 1 frente a Santos Laguna, el delantero uruguayo fue aislado junto a otros tres elementos

Cuando el panorama parecía mejorar para la escuadra de los Tigres respecto al tema del covid-19, ya que durante el pasado fin de semana se recuperaron a varios jugadores de cara al duelo en contra de Santos del próximo miércoles, en el entrenamiento de este lunes no estuvo presente Nicolás «El Diente» López, quien fue aislado junto con otros tres de sus compañeros por estar posiblemente contagiados.

Después de que en días anteriores en el conjunto regio se vieran mermados por haber sufrido 12 casos positivos, ahora en la antesala de su debut en el Clausura 2022, se han registrados cuatro casos sospechosos, por lo que Miguel Herrera tendrá que armar su equipo con los jugadores que estén en mejores condiciones para enfrentar a los de la Comarca Lagunera.

Entre estos nuevos casos el que más resalta es «El Diente» López, quien estaba presupuestado para iniciar en el once titular junto a André-Pierre Gignac en la zona de ataque de los felinos, no obstante, el uruguayo no entrenó sábado ni domingo, por lo que está prácticamente borrado para jugar en la visita que realizarán a Torreón.

Con este escenario el conjunto de los Tigres tendrá que comenzar su andar en la presente temporada, en la que sin duda son uno de los principales candidatos a alzarse con el título de campeones.