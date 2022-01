Cancela Aeroméxico 48 vuelos por contagios tan solo el viernes

Las cancelaciones se han dado principalmente en destinos domésticos, mientras que los retrasos son tanto a nivel nacional como internacional

Aeroméxico informó que la nueva ola de contagios de Covid-19 ha derivado en que 48 vuelos de la aerolínea hayan sido cancelados ayer, los cuales se suman a los 22 que suspendió el jueves, pues parte de su tripulación se ha contagiado con el coronavirus.

Además, este viernes canceló tuvo 66 demoras, de acuerdo con datos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las cancelaciones se han dado principalmente en destinos domésticos, mientras que los retrasos son tanto a nivel nacional como internacional. Los destinos más afectados son Guadalajara, Tijuana, Cancún, Monterrey, Chihuahua, entre otros.

Respecto a otras aerolíneas, Viva Aerobus ha registrado siete vuelos con demoras este viernes, también con base en datos del AICM, y la aerolínea reconoció la cancelación de seis vuelos el miércoles y jueves ante contagios en su tripulación.

«Ante el escenario actual que presenta la evolución de la pandemia Covid-19 (principalmente por la variante Ómicron), con efectos en las tripulaciones de todas las aerolíneas a nivel global, Viva Aerobus ha reforzado sus protocolos de bioseguridad para hacerle frente a dicha situación», mencionó la empresa.

«Actualmente, alrededor del 4 por ciento de la planta total de tripulantes se encuentra en aislamiento por sospecha o caso confirmado. Si bien lo anterior significó la cancelación de 6 vuelos entre el 5 y 6 de enero de 2022, hoy no existió necesidad de cancelar operación alguna», añadió.

Hasta el momento, Volaris no ha dado una postura oficial respecto a si también su tripulación se ha visto afectada, pero los datos del Aeropuerto capitalino muestran que los vuelos de salida y llegadas de Volaris han registrado dos cancelaciones y 20 demoras.

A través de un comunicado, Aeroméxico sostuvo que trabaja para atender de la mejor manera posible a sus clientes que han tenido modificaciones en sus planes de viaje.

«Apostamos a que todos los operadores den la información con la misma claridad a los usuarios en beneficio de la salud y seguridad de todos los viajeros y los colaboradores de las aerolíneas», expuso la empresa.

De acuerdo con la compañía, su objetivo es continuar incrementando frecuencias y destinos siempre y cuando no se ponga en riesgo ni a clientes ni a colaboradores.