Cae ex asesor de la alcaldesa Sandra Cuevas

Alejandro Esparza Farías, empresario restaurantero y ex director de enlace empresarial de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue detenido por su presunta comisión del delito de corrupción de personas menores de edad cometido contra su hija.

De acuerdo con una tarjeta informativa, Esparza no presta ningún servicio para la demarcación desde el pasado 15 de enero.

Esparza Farías percibía un salario bruto de 40 mil 800 pesos por sus labores en la Alcaldía y trabajaba al lado de Miguel Ángel Juárez Ugalde, Asesor «enlace con gobierno», Carlos Alazraki, Asesor B y Carlos Alberto Quiñónez, Asesor C.

Agentes de la PDI lo ubicaron y aprehendieron, en la Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Fue llevado al Reclusorio Oriente para ser puesto a disposición de las autoridades.