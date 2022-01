Busca la SEP un nuevo modelo educativo

La idea es rediseñar planes educativos y contenidos de libros de texto

El Gobierno federal iniciará este lunes asambleas para definir, a la mitad del sexenio, planes educativos y contenidos de libros de texto.

La convocatoria emitida por la SEP invita a maestros, padres de familia, alumnos, legisladores, investigadores de la educación, autoridades y organizaciones de la sociedad civil a participar en las sesiones.

Especialistas indicaron que la iniciativa gubernamental no sólo es tardía sino que carece de claridad en sus objetivos.

«Aún están en la definición de los aprendizajes fundamentales, cuando estamos en el segundo año de la pandemia», advirtió Marco Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa.

El académico consideró que antes que esas asambleas hay que atender la caída de la matrícula, el aumento del abandono escolar, la caída en la transición de tercero de secundaria a media superior, de la evaluación diagnóstica sistematizada.

Apenas el año pasado, la SEP rediseñó los libros de Español Lengua Materna de Tercero y Cuarto grado; sin embargo, organizaciones y expertos criticaron la manera apresurada en que se llevó el proceso, con personal inexperto al frente.

«Es muy frustrante la falta de compromiso de la autoridad federal en materia educativa y están todas las omisiones que son urgentes; pero eso sí, ahora viene con una supuesta consulta de planes de estudio.

«¿Terminará igual que la tomada de pelo como los libros de texto de Max Arriaga?», cuestionó el especialista.

Las propuestas se recabarán en 32 asambleas que se realizarán del 31 de enero al 25 de marzo, en cada entidad del País de forma híbrida.

«Se impulsan las Asambleas de análisis del Plan y los Programas de Estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica como un trabajo en conjunto», propuso la SEP en la convocatoria.

Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), cuestionó el desfase de la iniciativa.

«Es un cambio otra vez de contenidos y curricular en el tercer año de Gobierno, que va a implicar un cambio en los libros de texto que tendrían listos para un año o dos; en fin, es tarde», expresó.

«Quieren hacer estas asambleas ridículas en los estados, supongo que como una forma de legitimar. Me parece una falta de seriedad; eso me parece francamente populista», consideró.

Los programas de estudio a analizar contienen consideraciones identificadas con los planteamientos del Gobierno de la 4T. Critican que la definición de currículas se han hecho según los Secretarios de Educación en turno.

«(Ellos) participaron y opinaron sobre los contenidos de los programas sectoriales de los gobiernos neoliberales, favoreciendo que las políticas educativas tuvieran un alto grado de continuidad de un sexenio a otro».