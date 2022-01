Busca Carlos Rodríguez ser referente en su equipo

El mediocampista reitera sus deseos de trascender con Cruz Azul. Convencido de que con La Máquina se le facilitará ir a Europa

Este fin de semana será especial para Cruz Azul, no solamente por la sed de revancha que tiene tras las eliminaciones sufridas ante el Monterrey en la Concachampions y en el Grita México A21, sino también porque Luis Romo y Carlos Rodríguez enfrentarán por primera vez a su exequipo.

En ese sentido, Charly, quien arrancó pitando fuerte con La Máquina, sólo tiene en mente disfrutar del encuentro y ganar los tres puntos que le permitan seguir en los primeros lugares de la clasificación.

“Obviamente conozco el futbol de mis excompañeros y de mi exentrenador, pero Romo también conoce a los jugadores y al cuerpo técnico de acá, pero al final de cuentas todos nos conocemos dentro de la Liga y sabemos las fortalezas de cada jugador. Así que nosotros trataremos de hacer un gran partido y de hacer lo que nos gusta que es tener el balón. Es un partido importante porque viene la fecha FIFA, así que sólo pensamos en traernos los tres puntos”, aseguró.

Mientras algunos jugadores apelan a la adaptación para poder brillar en su nuevo destino, Rodríguez ha tenido el mejor arranque de su carrera, incluso anotando por primera vez en dos partidos consecutivos, por lo que de inmediato se ha colado en el corazón de la afición cementera.

Cuando llegué dije que tenía ganas de trascender con este equipo y no ser uno más que pasó por aquí sino marcar goles y poder ganar campeonatos, así que tengo muchas ganas de seguir aportando al grupo. Gracias a Dios he podido marcar en estos dos partidos que nunca me había tocado, así que es por las ganas y el hambre que tengo de seguir creciendo y mejorando como futbolista. También se lo atribuyo a la confianza que me han dado Juan (Reynoso) y mis compañeros, así que sólo tengo el deseo de seguir así y lograr muchas más cosas”, destacó convencido.

Existen algunas voces que reprochan su llegada al Cruz Azul en lugar de haber emigrado a Europa, sin embargo, el joven mediocampista está convencido que estar con La Máquina le facilitará partir a Europa.

“Se habla mucho del tema y creo que al igual que yo muchos compañeros tienen la ilusión de ir a competir a Europa, así que el venir a acá me va a facilitar mucho más la puerta de salida y eso es un punto muy importante que me hizo llegar a acá. Aunque al final son muchas cosas las que se tienen que dar para que pueda salir y lo único que tenemos que hacer como jugadores es estar en un buen nivel y rendir mucho”, indicó.

Refuerzos en puerta

El mercado invernal aún no cierra y en La Máquina todavía hay lugares para nuevos jugadores, por lo que Rodríguez coincide en que al equipo le vendrían bien algunos elementos más.

“Lo ha comentado Juan (Reynoso) y los dirigentes que faltan algunos fichajes, Pablo (Aguilar) señaló el otro día que de centrales sólo están el Cata y él, aunque Adrián (Aldrete) puede jugar ahí a pesar de que no es su posición habitual, así que sabiendo que tenemos dos torneos que afrontar y que aunque uno no lo quiera se pueden dar lesiones, entonces sí creo que en ciertas posiciones nos falta un jugador para estar completos y competir muy fuerte en las dos competencias que tenemos enfrente”, dijo.

Respecto a la incertidumbre que ha generado la ausencia de Guillermo Fernández, quien pidió permiso para ir a Argentina a resolver temas personales y del que se habla que emigrará al Boca Juniors, Carlos Rodríguez aseguró que el equipo sólo está mentalizado en sus objetivos.

“Es algo que aún no se habla en el grupo, a Pol lo conozco poco, pero es un jugador que me gusta. Lo enfrenté cuando estaba en Monterrey y es un gran jugador así que esperamos que tome la decisión de quedarse, porque en lo personal es un jugador que me gusta, pero él tomará la decisión que sea mejor para él y su carrera. El grupo está consciente que en cualquier momento se puede dar un movimiento y no solamente de él, sino que puede llegar alguna oferta inesperada por alguien más y así es el futbol. Nosotros sólo tenemos que estar unidos y enfocados en el partido siguiente”, concluyó.