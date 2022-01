Avalan actores y actrices reducir uso de armas en sets

Se pretende evitar riesgos con el manejo de las armas y evitar tragedias como la ocurrida en octubre pasado en Estados Unidos, en la que Alec Baldwin disparó contra una camarógrafa

Las casas productoras en México optarán por reducir riesgos con el manejo de armas, para evitar una tragedia como la ocurrida con Alec Baldwin en Estados Unidos en octubre pasado.

Una acción que valoran y agradecen actores mexicanos que han tenido escenas con armas en el set.

Plutarco Haza compartió que Netflix se inclinará más por digitalizar algunas de las escenas en las que se requiera el uso de armas.

«Ahora ya hay la orden de que todo se haga por computadora, pero es una tristeza porque era muy divertido disparar en escena y poder hacer las escenas como en las series de El Señor los Cielos y Donde Hubo Fuego, pero también entiendes que si se ahoga un niño hay que tapar todos los pozos.

«Yo, obviamente, por cuidarnos, está perfecto. Hay tan buenos efectos en pantalla que son muy convincentes, digo, nunca va a ser igual una corretiza en auto o balazos en vivo, que hacerlo por computadora, pero es mucho más seguro», expresó Haza.Baldwin mató con una supuesta pistola de utilería a la directora de fotografía HalynaHutchins, de 42 años, mientras ensayaba una escena de la película Rust, en Nuevo México.

Aún se lleva a cabo la investigación para determinar cómo llegó una bala real al set.

«Se irá equilibrando, yo creo que ahorita todo mundo está asustado porque a todos nos impactó la noticia, pero poco a poco se irá relajando y llegaremos a un punto en donde sabemos hasta dónde cuidarnos y hasta dónde es una exageración», añadió el mexicano en entrevista.

En 2003, algo similar sucedió en México, con el actor Flavio Peniche, quien por accidente mató a Arturo Velazco, un extra en el rodaje de la película Juana la Alacrana.

Es por ello que el protocolo, hasta antes de lo sucedido con Baldwin, era muy riguroso, según cuentan actores.

«Nosotros, por lo menos en las producciones en que he estado (Si Nos Dejan y El Dragón) con mucho manejo de armas, tenemos mucho cuidado con ese tipo de cosas.

«Sí somos muy cuidadosos, siempre estamos pendientes, nos enseñan las armas antes de cargarlas, nos enseñan que esté vacío el cañón, con qué tipo de bala cargan el cartucho, nunca dejas de ver la pistola, no la pierdes de vista hasta que te la entregan en la mano», expresó el actor Roberto Mateos.

«La vez que tuve que utilizar armas había un especialista que te daba toda una demostración previa antes de dártela», dijo Martina Guzmán, actriz de la película El Año de la Furia.

Gaby de la Garza contó que, con el fin de aprender a utilizar bien un arma, incluso a diferenciar una real de una ficticia, tomó un curso de manejo de estos artefactos.

«Siempre antes de entrar a escena, la persona encargada de estas cosas nos enseña que el arma esté fría, vacía, te cercioras de ello», sostuvo.

«‘Props’ tiene que hacer el procedimiento protocolario, el cual consiste en mostrarte el arma que esté vacía, checarlo desde antes, simular el disparo y ver que no esté cargada la pistola», agregó Regina Blandón.

Los actores aplauden la decisión de digitalizar estas escenas, por el bien de todos. De acuerdo con Alejandro Nones, quien recientemente participó en la serie ¿Quién Mató a Sara?, aclaró que los efectos computarizados han existido desde hace tiempo y que son de gran ayuda para evitar accidentes.»Aquí yo considero que lo importante es que la gente se enganche con la historia, no ver si la explosión quemó a alguien o no, o si la bala es de verdad o no», aseguró el actor.

«Yo creo que está muy bien (digitalizarlo), la seguridad ante todo, creo que también en una cuestión actoral, siempre a nosotros nos va a funcionar el impulso, el sonido y demás, pero no lo considero ya tan necesario después de lo que sucedió», manifestó Paulina Gaitán, quien participó en la serie Narcos (2015).