Aumenta a 56 lesionados motín en Apodaca

Las autoridades afirman que la riña fue resultado de las acciones que implementa el Estado para acabar con las extorsiones reportadas

Los hechos registrados en el Penal de Apodaca dejaron 56 internos con lesiones no graves, puntualizó el Gobierno del estado.

En rueda de prensa, Javier Navarro, Secretario General de Gobierno informó que de éstos, 29 fueron trasladados a valoración y ocho continúan hospitalizados, pero con lesiones no graves.

Todas las lesiones fueron causadas por golpes.

No fueron encontradas armas ni puntas.

La riña del viernes, indicó, fue resultado de las acciones que implementa el Estado para acabar con las extorsiones reportadas.

«Esperemos que esto sea ese acomodo de estas nuevas disposiciones que van específicamente en apoyo a los internos y sus familias», dijo.

Aldo Fasci, Secretario de Seguridad, dijo que no se trata de una guerra, sino de liberar de las extorsiones a internos y sus familias.

«No se trata de una guerra, sino de liberar a la inmensa mayoría de los internos y sus familias que sufren estas consecuencias», expresó.

Extorsionadores

Señaló que se detectaron cinco grupos a cargo de las extorsiones.

Indicó que en una revisión, tras la riña, fueron localizados tres teléfonos celulares, siete paquetes con mariguana y 27 envoltorios de cocaína, que estaban resguardados en latas de jugo.

También localizaron latas de jugo y refresco, pero el líquido era cerveza.

«Los equipos inhibidores no estaban funcionando al 100 por ciento, los estamos cambiando. Este tipo de controles, desde luego hay quien no va a estar de acuerdo.

«Tenemos que seguir con el trabajo para eliminar los cogobiernos», indicó.

Fasci señaló que en materia penitenciaria un Gobierno es el que implementa la autoridad; un cogobierno, aquellas acciones entre la autoridad y grupos criminales y el autogobierno.

«Se pasó de un autogobierno a un cogobierno y por eso había tantas extorsiones y tantas quejas de familiares y de internos», señaló.

«Por eso se tomó la decisión de cambios radicales en el sistema penitenciario y eso tiene sus consecuencias».

Fasci explicó que en este Penal hay siete maquiladoras y todos los viernes se les paga a los internos.

Dijo que una asociación apoya en el proceso, Folapac.

«El asunto es que se les cobraba, se les quitaba dinero de su sueldo», indicó, «lo que estamos haciendo es pagarles junto con estas organizaciones ciudadanas y maquiladora de otra manera para que no puedan ser sujetos a extorsión».

Fasci señaló que en el módulo donde se originó la riña no se permitirán las visitas.

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión dijo que serán instalados módulos en una explanda afuera del penal para dar asesoría y tratamiento sicológico a los familiares de los internos que así lo soliciten.