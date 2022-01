Asesinan a la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California

La ahora occisa fue atacada a balazos a bordo de su automóvil; estaba bajo Mecanismo de Protección Federal, ya que demandó el ahora exgobernador Jaime Bonilla

La periodista Lourdes Maldonado, quien se encontraba en un pleito legal con el ex Gobernador Jaime Bonilla, fue asesinada en Tijuana, Baja California.

A Maldonado le dieron un tiro en la cabeza alrededor de 19:00 horas del domingo (tiempo local), estando a bordo de su vehículo, en la colonia Pórticos de San Antonio.

Aún tenía consigo sus pertenencias cuando los oficiales llegaron para atenderla, pero ya se encontraba sin vida.

La comunicadora formaba parte del Mecanismo de Protección Federal, por lo que contaba con vigilancia policial eventual.

El 26 de marzo de 2019, Maldonado acudió a la conferencia mañanera a Palacio Nacional para pedir apoyo y justicia en un pleito laboral que mantenía con Jaime Bonilla, ex Gobernador de Baja California, por despido injustificado y adeudos a su salario.

En ese momento, dijo ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador que temía por su vida.

«Lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya hasta metí amparos, lo hago porque es su senador con licencia, (…) y su próximo candidato a la Gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que no pagarle su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor», señaló Maldonado.

Apenas el 19 de enero pasado, Maldonado ganó un pleito legal al ex Gobernador y autoridades federales ingresaron a las instalaciones de PSN, propiedad de Bonilla, para iniciar un embargo. Ese día, Lourdes acusó de corrupto a Bonilla.

«Es un evasor fiscal, un corrupto, tranza, tiene que venir a pagar a la Junta, no le conviene tener a una periodista investigando sus cuentas en PSN», indicó en esa ocasión.

«Lo pueden meter a la cárcel por evasor fiscal», añadió, «el señor es un evasor fiscal que jamás ha pagado impuestos».

Maldonado es la segunda comunicadora ejecutada en Tijuana en menos de una semana.

El pasado 17 de enero, el fotoperiodista Margarito Martínez fue asesinado a balazos en Camino Verde, una de las colonias más afectadas por la violencia en Tijuana.

La Policía de Tijuana, así como autoridades militares, confirmaron de manera extraoficial la muerte de la colega, quien estuvo presente el sábado en la vigilia de Margarito Martínez.