«Arropa» indiferencia a personas en situación de calle

Mientras los ciudadanos promedio festejan con música, bebidas o un platillo de comida caliente, los indigentes buscan entre la basura algo de comer

La llegada de un nuevo año no hace la diferencia para las personas en condición de calle, pues todos los días son iguales ya que no tienen familia que les brinden abrigo y calor de hogar en estas fechas.

Mientras los ciudadanos promedio festejan con música, bebidas o un platillo de comida caliente, los indigentes, muchos de ellos de otras partes del País, buscan entre la basura algo de comer o solo caminan para distraerse y no pensar en el hambre y el frío que sienten, porque tampoco cuentan con ropa abrigadora para protegerse.

En las calles del centro de la Ciudad y en las banquetas del Hospital General del Estado es donde más se observaron estás personas en condición vulnerable, siempre a la espera de que alguien les brinde un plato con comida o unas monedas para comprar café o pan para calmar el hambre.

Cargando en su mano solo una cobija con la que se arropan cuando duermen o en una bolsa de plástico por las lluvias que se registraron en días pasados, caminan por las calles del Centro.

También se sientan debajo del puente peatonal del bulevar Luis Encinas donde se exponen al sol para mitigar el frío.

Estas personas vulnerables no tuvieron una cena caliente para despedir el año, ni donde resguardarse del frío, pues muchos no quieren ser trasladados a los albergues por medio a perder su espacio o que les quiten las prendas que con tanto esfuerzo protegen para que otros no se los roben.