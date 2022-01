Amenazan de muerte a una mujer en el fraccionamiento Paseos del Pedregal

Furioso porque su ex pareja se negó a reanudar la relación, José, de 43 años, desenfundó una pistola y la detonó; además tenía en su poder un arma blanca

José llegó la noche del viernes a la casa de su ex pareja, al parecer para “convencerla” de volver, pero no lo logró, y ante la negativa de la mujer realizó una detonación de arma de fuego, mientras amenazaba a quien ya no lo quiere.

El hombre de 43 años fue denunciado por la víctima, y en pocos minutos llegaron en su auxilio agentes de la Policía Municipal y apresaron al señalado.

Eran alrededor de las 20:40 horas cuando el hombre se hizo presente en el inmueble ubicado en la esquina de las calles Paseo Milonita y Cerrada paseo Milonita, en el fraccionamiento Paseos del Pedregal.

Tras molestarse con la mujer, que estaba acompañada de sus tres hijos, le hizo saber que la mataría mientras sacaba de entre sus ropas un arma de fuego y un arma blanca.

La fémina se resguardó en la vivienda y pidió auxilio a la Línea de Emergencias 911 mientras su agresiva ex pareja realizaba un disparo en el patio frontal del domicilio.

Cuando los oficiales llegaron al sitio ubicaron a José cerca de la puerta del inmueble e inmediatamente lo aseguraron.

Al realizarle una revisión corporal le encontraron un arma de fuego de fabricación casera, con un cartucho calibre nueve milímetros percutido y un objeto punzocortante tipo solera.

Tras la detención, la reportante salió de la casa para reiterar que su ex marido la amenazó de muerte con ambas armas.

El hombre fue trasladado a la Comandancia de Policía de la zona cuatro, con sede en la colonia El Cortijo, posteriormente sería puesto a disposición de un agente del Ministerio Público del Fuero Común especializado en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

De acuerdo al señalamiento de la reportante, su ex marido la amenazó de muerte con ambas armas frente a sus tres hijos.

En el sitio se hizo el informe policial homologado y se orientó a la perjudicada para interponer la denuncia correspondiente ante la representación social mencionada.