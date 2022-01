Alcanza «Encanto» el número uno en Billboard

Desplaza a Adele con «30» después de una carrera de seis semanas en la cima

La banda sonora de «Encanto«, la nueva película animada de Disney, alcanzó el número uno en la lista de Billboard, desplazando a Adele con «30» después de una carrera de seis semanas en la cima.

El álbum Encanto, con canciones de Lin-Manuel Miranda que se basan en la salsa y el hip-hop y se interpretan con instrumentos tradicionales colombianos, salió en noviembre, inicialmente aterrizando en el número 197, y ha tenido un ascenso constante hasta la cima. Después del estreno de la película en Disney+ en Nochebuena, la banda sonora entró en el Top 10 de Billboard.

Uno de sus números, «No se Habla de Bruno», es actualmente la canción más reproducida en Spotify, superando a una gran cantidad de pistas nuevas de The Weeknd. (Se espera que el álbum sorpresa de The Weeknd, Dawn FM, lanzado el viernes con solo unos días de anticipación, se abra con grandes números en la lista de la próxima semana).

La banda sonora de «Encanto», que también incluye piezas de la banda sonora de la película de Germaine Franco, tuvo el equivalente a 72 mil ventas en Estados Unidos la semana pasada, según MRC Data, el brazo de seguimiento de Billboard. Ese total incluye 88 millones de transmisiones y 11.000 copias vendidas como un paquete completo. Encanto es la primera banda sonora en alcanzar el número 1 en la lista de Billboard desde Frozen 2 a finales de 2019.

El «30» de Adele cayó al número 2, mientras que Dangerous: The Double Album de Morgan Wallen es el número 3 en su 52ª semana. Si bien Wallen ha sido rechazado públicamente por la industria de la música después de ser captado en video el año pasado con un insulto racial (no recibió nominaciones al Grammy), Dangerous ha sido un éxito enorme, con una lealtad constante de los fanáticos.