Advierten proceso largo en la FMN

El proceso para modificar y adecuar los estatutos de la Federación Mexicana de Natación (FMN) a los de la FINA es tardado en sí y podría retrasarse más si procede la apelación que Kiril Todorov intenta interponer ante el TAS, pronóstico el ex presidente del COM, Felipe Muñoz.

Al conocer de estos temas porque como responsable del olimpismo tricolor tuvo que atender algunos casos de federaciones que tuvieron que apegarse a la normatividad internacional, Muñoz explicó cómo será el trámite que debe hacer el Comité de Estabilización que instaló la FINA en la FMN para elegir al sucesor de Todorov como cabeza de los deportes acuáticos en México, luego de que éste fuera desconocido la semana pasada por irregularidades normativas, administrativas y técnicas.

«Estos señores de dicho Comité deben recibir todo, toda la información (asociaciones registradas, estados financieros, documentos, archivos, etc.) y luego hacer el nuevo estatuto, enviarlo a las asociaciones para su estudio y aprobación y que se los regresen para después,s ya con todas las propuestas y ajustes, estructurarlo y mandarlo a la FINA.

«La FINA entonces tiene que hacer lo suyo, estudiarlo, agregar o eliminar lo que considera y regresarlo a las asociaciones para que el Comité pueda convocar a una Asamblea para aprobar este estatuto que ya está autorizado por la FINA y así hacer la convocatoria para las elecciones, es decir no veo que sea pronto este proceso», estimó Muñoz.