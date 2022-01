Proliferan casos de Covid mientras que las autoridades voltean para el otro lado

Seguramente se han percatado en los últimos días que si usted se encuentra con un conocido en la calle, o bien, acude a un comercio o alguna reunión, o simple y sencillamente en redes sociales, nos enteramos de alguien que tiene Covid-19.

En mi casa son seis los enfermos con este virus, de suerte, yo la libré, tal vez porque estoy poco tiempo y solo los fines de semana coincido con todos mis hijos e hijas, que son quienes están enfermos, así como dos de mis nietas.

La cuestión es que si vamos a una reunión de trabajo, la charla es sobre que fulano o zutano está enfermo o alguien de su familia, si vamos al mercado escuchamos a alguien quejándose de que un familiar tiene el virus, lo mismo ocurre en los bancos, consultorio o cualquier lugar que visite y ni qué decir al revisar las redes sociales.

Los únicos que parecen no darse cuenta y no tener actualizados los datos son las autoridades de la Secretaría de Salud, o quien sabe cómo estén sacando sus cuentas, que justo cuando más gente se ha enfermado, disminuyeron las cifras, o como dicen en sus boletines, los datos son preliminares, en pocas palabras, no están todos los que son.

Ni qué decir de los fallecimientos, justo este lunes nos enteramos del deceso de una joven madre de familia, cuyos padres murieron la semana anterior por esta enfermedad, que parece que cada vez se empeñan más en desestimarla, pero que no debemos de hacerlo, porque sigue cobrando vidas.

Curiosamente, los días que fallecieron los padres de esta joven madre, en los reportes de la Secretaría de Salud, que encabeza José Luis Alomía solo se dio a conocer un deceso tal vez en esta semana aparezcan como “de fechas anteriores”, ya que en el reporte de este lunes no se consignaba la muerte de esta joven, e incluso, no se reportan defunciones, pero la realidad es que así como ella quien sabe cuántos casos más haya.

AMLO acude a la mañanera con síntomas de Covid y horas después lo confirmaron

Aunque en la conferencia mañanera de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, atribuyó su “ronquera” a una simple gripe, al concluir se practicó un examen de Covid y éste resultó positivo, por lo que el mandatario mexicano por segunda ocasión está contagiado por el virus, aunque con “síntomas leves”, según dijo en su cuenta de Twitter.

Como sabemos, en este gobierno de la 4T que encabeza López Obrador, la directriz es desestimar los casos y las consecuencias las conocemos todos, cuando al inicio de la pandemia el subsecretario Hugo López Gatell, calculaba 8 mil muertes y a la fecha ya suman 300 mil 440 en forma oficial, aunque dicen que la realidad supera el medio millón de fallecidos.

Ni qué decir de los cuatro millones 136 mil 440 contagios en el país, de los cuales Sonora ha aportado 127 mil 603 y nueve mil 225 fallecimientos, insisto, son números oficiales de las autoridades de Salud, aunque el Inegi tiene contabilizados casi el doble de afectados y fallecidos.

Así que si usted no se cuida, nadie más lo hará, por lo que procure mantener los protocolos de salud, evitar las fiestas y reuniones en la medida de lo posible, colocarse correctamente el cubrebocas y lavarse continuamente las manos.

Antonio Astiazarán busca cumplir con compromisos de campaña

El presidente municipal, Antonio Astiazarán sostuvo este lunes la primera sesión de Cabildo del año en la que presentó a los regidores y regidoras las propuestas para implementar el seguro contra robo a vivienda y la garantía de cero baches en las colonias, que la verdad, ante el estado en que están las calles, este último se nos hace más difícil de cumplir, pese a que los robos a vivienda también están bastante activos.

Y es que la verdad, sabemos en qué condiciones estaban las calles al recibir la actual administración y entendemos que está sumamente difícil la situación económica, pero hay tramos en los que no sé cómo transitan los vehículos ante la gran cantidad de hoyancos, como es la Margarita Maza de Juárez, del bulevar Lázaro Cárdenas a Progreso o bien, en la 14 de Abril, de la José María Mendoza al bulevar Encinas.

Ni qué decir de la calle Veracruz, desde la calle Monteverde al bulevar Rodríguez, y bueno son tantas que no tendríamos espacio para enumerarlas todas, incluyendo las del primer cuadro de la ciudad… En pocas palabras, Toño tiene una tarea titánica en el horizonte y ojalá que salga adelante para beneficio de quienes habitamos esta capital.

