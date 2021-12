Vence Lomachenko a Commey

El ucraniano Vasiliy Lomachenko venció anoche por decisión unánime al ghanés Richard Commey en el Madison Square Garden de Nueva York, en una pelea a 12 asaltos por el título WBO Intercontinental ligero.

El ex campeón mundial ligero, Lomachenko, volvió al cuadrilátero para su segundo combate del 2021, en el evento estelar del programa boxístico de Top Rank de este sábado en Nueva York.

Lomachenko (16-2, 11 KO) se llevó el triunfo, mientras que el ghanés Commey (30-4 y 27 KOs) encajó apenas su cuarto revés en 34 peleas.

En los tres primeros asaltos Commey hizo un gran trabajo al cuerpo de Lomachenko, sacando ventaja a su alcance y estatura sobre todo en el primer capítulo.

Un zurdazo del ex campeón mundial después estremeció al africano, pero el sonido de la campana lo salvó.

El ucraniano sacó a relucir su velocidad y precisión en los golpes para tomar distancia a partir del tercer asalto y en el séptimo parecía que terminará la pelea gracias a un zurdazo al mentón de Commey que lo envió a la lona y provocó un conteo del árbitro.

El round terminó con una andanada de golpes del europeo en la esquina del africano, pero milagrosamente el referee no detuvo el combate.

Los tres últimos asaltos fueron del ucraniano, quien dio una cátedra de boxeo.

Commey, de 34 años y nacido en Ghana, es un ex campeón que suele mantenerse en el cuadrilátero a pesar de todo. Se presentó en esta ocasión con un estilo que permitió a Lomachenko causar grata impresión.

Lomachenko demostró que sigue siendo el mejor boxeador que actualmente compite en las 135 libras y busca ahora una pelea contra Kambosos por el campeonato indiscutido de los ligeros.