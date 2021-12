Va la Jaiba a la Final de la Liga de Expansión

La Jaiba salió muy brava.

El TM Futbol Club dio una de las sorpresas de la temporada luego de superar 2-0 en el marcador global a Dorados, líder de la competencia que le sacó 17 puntos en el rol regular y que no pudo remontar en casa el marcador adverso de 1-0 que tuvo en la ida.

Las posiciones se quedaron atrás y el cuadro de Tampico se llevó la eliminatoria con un regalo del Gran Pez, que echó por la borda lo cosechado en el calendario, donde sólo habían perdido uno de los 16 cotejos disputados.

Al 20′, Diego Medina aprovechó un error de comunicación entre el arquero y su zaga, para tomar un balón a la deriva y mandarlo a la red para poner el 1-0.

Los locales respondieron al 37′ con un remate de de Jonathan Betancourt que se quedó cerca, mientras que al 41′, José Zúñiga no pudo aprovechar una opción dentro del área.

Al 63′ llegó la más clara para Dorados, con una anticipación de Alonso Zamora que encontró el espacio pero mandó el esférico al palo.

Salvo un cabezazo del Paolo Yrizar en la recta final del partido, mismo que se fue desviado, la Jaiba no sufrió y se instaló en la Final de la Liga de Expansión, donde esperarán al ganador del duelo entre el Atlante y Celaya.