Va Chivas por dos refuerzos

El director deportivo de Chivas no dio pistas sobre las futuras contrataciones y afirmó que cualquier mexicano es bienvenido. Defiende la ratificación de Michel Leaño

Chivas irá por lo menos por dos jugadores para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada de la Liga MX, pero Ricardo Peláez, director Deportivo del Rebaño, no quiso dar pistas porque señaló que el mercado “está bastante bravo”.

Estoy haciendo lo posible para que vengan, por lo menos, un par de jugadores, no entraré en detalles ni de posiciones ni de dar pistas. El mercado está bastante bravo. La realidad es que cualquier filtración termina por complicar las operaciones y no debo ahondar en el tema. Tienen ejemplos puntuales a lo que me refiero y muy recientes también», dijo.

Se ha especulado en las últimas semanas sobre el posible intercambio entre Chivas y América por los servicios de Uriel Antuna y Sebastián Córdova. Ricardo Peláez no desmintió ni afirmó nada acerca de la negociación, solamente puntualizó que cualquier jugador mexicano puede llegar al Guadalajara y si alguien quiere salir de Chivas, también lo podría hacer.

«Sobre la negociación que me preguntas, no hemos dicho nada. Estamos haciendo lo posible por armar el mejor plantel posible. Estamos trabajando fuerte de verdad en tratar de fortalecernos», comentó.

«Te diría que cualquier jugador que sea mexicano, que tenga potencial, que tenga fortalezas que nos mejoren el rendimiento, pero sobre todo que quiera venir a Chivas es opción. Cualquier jugador mexicano que nos venga a fortalecer es opción para Chivas», agregó.

“Marcelo Leaño es muy profesional’

La ratificación de Michel Leaño como estratega de Chivas, comenzó a generar distintos comentarios de la afición. Para aclarar todos los comentarios que se han hecho, puntualizó que no es por la relación que tiene con el dueño, Amaury Vergara.

He leído críticas por todos lados, que si tiene credenciales o no, podemos tener razón o no, pero es una de las personas más profesionales y preparadas con las que me ha tocado trabajar, por eso me da coraje ver lo que se dice que Marcelo, que si es amigo del dueño, pero está aquí porque es profesional y punto. Por eso tomé la decisión», puntualizó.

Como último punto, Peláez fue tajante al revelar el principal objetivo del Rebaño Sagrado de cara al 2022, donde cumplirían cinco años sin un campeonato de Liga MX.

«Ser campeón, ser campeón era siempre el principal objetivo», sentenció.