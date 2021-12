«Truenan» Eiza González y Paul Rabil tras siete meses de relación

La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable, señalan diversos medios

La actriz Eiza González regresó a la soltería, ya que terminó su relación con el deportista Paul Rabil tras siete meses juntos, reportó Page Six.

» La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable. Sus horarios de trabajo simplemente no estaban alineados y eso puso tensión en su relación. ¡Aunque seguirán siendo amigos!», indicó una fuente cercana al medio Just Jared.

Aunque representantes de la estrella de «Descuida, Yo te Cuido«, de 31 años, y del ex profesional de lacrosse, de 35 años, no han respondido a peticiones de comentarios al respecto hasta ahora, parece que las celebridades realmente se mantienen en buenos términos.

Ambos aún se siguen en Instagram, e incluso les ha dado me gusta a algunas de sus publicaciones desde la ruptura.

González estuvo previamente vinculada al actor Timothée Chalamet, en junio de 2020, y al modelo Dusty Lachowicz, en diciembre de ese año; también salió con el artista Josh Duhamel durante varios meses en el 2018.

Rabil, por su parte, se divorció de su compañera jugadora de lacrosse Kelly Berger en 2017, tras tres años de matrimonio.