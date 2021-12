Triunfan pesistas de Sonora en San Luis Potosí en el torneo nacional del pavo

Cosecharon 68 medallas de las cuales 25 son de oro, 26 de plata y 17 de bronce

Una gran cosecha de 68 medallas lograron los pesistas sonorenses en el Torneo Nacional del Pavo de Halterofilia que se celebró el pasado fin de semana en San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Ese número de podios incluyeron 25 del máximo color por 26 de plata y 17 de bronce, actuación que adornaron los levantadores de Sonora con siete campeonatos nacionales, cinco femeniles y dos varoniles.

El desempeño de Sonora resultó avasallante en la rama femenil en donde consiguieron el primer lugar nacional al conquistar 52 preseas sobresaliendo 16 doradas, además de 24 argentas y 12 bronces. Los varones sumaron 9, 2 y 5, respectivamente.

La olímpica Eva Gurrola encabezó la participación con tres medallas áureas en la división de los 64 kilogramos en la categoría de Primera Fuerza; también lucieron las medallistas internacionales Daphne Guillén (59 kilos en Sub 20) y Naomi Montes (49 kilos en Sub 20) quienes de igual forma sumaron terna de oros.

A ella se unieron Andrea Gastélum, quien amarró el título de la división de 76 kilogramos en Primera Fuerza, dándole tres oros más a México, y la juvenil Estefanía Estrada (32 kilos en Sub 13), quien fue la otra triple medallista dorada sonorense; con una áurea y par de platas quedó Ana Paula Valenzuela (76 kilos en la Sub 20).

Por el lado varonil quedaron campeones nacionales Christian Grijalva (89 kilos en Sub 15) e Ihann Barreras (81 kilos en Sub 17) tras adjudicarse cada uno tres medallas de oro, en tanto que Rodolfo Rodríguez (61 kilos en la Sub 15) acaparó par de doradas y una plata, mientras que Adolfo Fernández (96 kilos en Primera Fuerza) ganó una del color dorado más un bronce.