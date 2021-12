Toma León ventana en la final de la Liga MX

La Fiera tuvo que reaccionar dos veces para emparejar y al 85′ halló la victoria luego de una falta de Aldo Rocha sobre Víctor Dávila. Ángel Mena anotó de penal

Con un polémico penalti, el León se devoró al Atlas para vencerlo 3-2 en la ida de la Final del Grita México A21.

La Fiera tuvo que reaccionar dos veces para emparejar y al 85′ halló la victoria luego de una falta de Aldo Rocha sobre Víctor Dávila, en la que el delantero esmeralda cae al suelo tras sentir la marca del atlista.

El silbante Luis Enrique Santander lo consultó con el VAR, sin acudir a la pantalla, y determinó que sí era pena máxima, misma que Ángel Mena cobró correctamente, para apuntarse otro doblete, pues ya había logrado la igualada a 2 tantos, al 77′.

Los Zorros habían sorprendido al club esmeralda de la mano de Julio Furch.

El argentino apareció primero al 10′ para prolongar un saque de banda que Luis Reyes remató a primer poste, ante la tibia marca de William Tesillo.

El conjunto esmeralda se vio sorprendido ante la intensidad de los Rojinegros, pero Víctor Dávila le pegó con el alma desde los linderos del área para mandar el balón al ángulo y emparejar el marcador, al 36′.

La Fiera coqueteó con el segundo en los minutos finales del primer tiempo, como al 45 +1 que Tesillo cruzó un remate que Mena no alcanzó a empujar.

Para el 64′, Furch sacó potente remate en el área tras aprovechar un balón que quedó a modo para batir a Rodolfo Cota y devolverle la ventaja a los Rojinegros.

Pero Mena, que firmó su tercer doblete en esta Liguilla, estuvo atento para empujar un balón que escupió Camilo Vargas tras un disparo de fuera del área de Jean Meneses.

Ese error del arquero atlista le dio vida a los Panzas Verdes que no dejaron de insistir hasta que Dávila intentaba quitarse a Rocha y al caer al suelo, Santander dio la pena máxima que Mena cobró para la victoria.

El Atlas, que había pasado tras un polémico arbitraje en la vuelta de Semifinales ante Pumas, fue hoy víctima de un dudoso trabajo arbitral.

El León ahora buscará coronarse el domingo en el Jalisco, lo que le bastará con igualar, y así alcanzar su noveno título si es que los Zorros no dicen lo contrario, pues buscan su segundo título, tras haberlo ganado en 1951.