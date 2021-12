Tiene Spider-Man debut de más de 120 mdd

Después de meses de clientes cautelosos ante la pandemia y números tibios, este año de recuperación de la taquilla estadounidense «Spider-Man: No Way Home» consiguió el viernes 121.5 millones de dólares en cuatro mil 336 ubicaciones, lo que se encaminó a un fin de semana de estreno proyectado de 242 millones de dólares, reportó Variety.

Esa es una actuación como la que no se ha visto desde Avengers: Endgame de 2019, que alcanzó un día de apertura de 156.7 millones, meses antes de que el mundo hubiera escuchado sobre Covid-19.

No sólo es «No Way Home» la primera película de la era de la pandemia en superar la marca de los 100 millones en su primer fin de semana de estreno, sino que su éxito supera los parámetros de taquilla de la era de una pandemia en general.

La película obtuvo el segundo día de estreno más alto en la historia de la taquilla en Estados Unidos. El total de 121.5 millones en un solo día también se mide como la apertura más alta de diciembre y la mejor franquicia para la serie Spider-Man de Sony.