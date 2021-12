Supera Rodgers a Favre con más TDs

Aaron Rodgers rebasó a Brett Favre como el líder histórico de Green Bay en pases de anotación, y los Packers interceptaron cuatro envíos de Baker Mayfield para imponerse 24-22 en un partido navideño ante los Browns de Cleveland.

Rodgers completó 24 de 34 pases para 202 yardas, con tres envíos de anotación, para incrementar su total a 445. Favre lanzó 508 pases de touchdown durante su carrera que lo llevó al Salón de la Fama, incluidos 442 con Green Bay.

No obstante, fue la defensiva de Green Bay la que aseguró esta victoria, al capturar cinco veces a Mayfield y al interceptarle los cuatro envíos, algo que no le había ocurrido en su carrera.

Los tres touchdowns de los Packers llegaron después de intercepciones a Mayfield. Green Bay (12-3) se embolsó el triunfo cuando Rasul Douglas interceptó su segundo pase del día, a 43 segundos del final.

Mayfield completó 21 de 36 envíos para 222 yardas, con dos anotaciones y los cuatro interceptados, en su regreso de la lista de COVID-19. Cleveland (7-8) no había contado con su quarterback titular en el partido del lunes, una derrota por 16-14 ante los Raiders de Las Vegas.