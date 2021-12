Suma Chris Noth otra acusación de agresión sexual

La estrella de Sex in the City Chris Noth está siendo acusada de agresión sexual por una tercera mujer, que se ha presentado a The Daily Beast .

Su relato llega dos días después de que otras dos mujeres hicieran afirmaciones similares sobre el actor.

La mujer, que habló con The Daily Beast bajo el alias «Ava», dijo que Noth la agredió en el restaurante Da Marino de Manhattan en 2010 cuando era una joven de 18 años graduada de un conservatorio de actuación. Noth tenía 55 años en ese momento.

«Buscaban una anfitriona bonita que pudiera atraer a la gente al restaurante y servir como entretenimiento en las noches en las que un pianista tocaba melodías de Broadway», recordó al Daily Beast.

La mujer dice que Noth estaba ebrio cuando pasó por el restaurante y le pidió al jefe que cantara con ella en el restaurante. Ella recuerda haber hablado más tarde con él en una cabina mientras él la jalaba repetidamente a su regazo y le hacía tocamientos.

La mujer dijo que a la una de la madrugada fue a la oficina de su gerente a recoger su abrigo y su paga cuando las luces se apagaron y Noth entró a la habitación, momento en el que presionó su cuerpo contra ella y la besó y tocó repetidamente.

«No estaba escuchando ‘no’, pero me escuchó cuando dije ‘aquí no’ y lo convencí de que me reuniría con él en otro lugar», explicó.

Ella recordó que Noth dijo que enviaría por un automóvil a su apartamento una vez que llegara allí, y la mujer no respondió a los mensajes de texto de él pidiendo su dirección.

Al día siguiente, el dueño del restaurante rechazó la afirmación de la mujer y dijo que Noth «nunca estaría interesado en alguien tan insignificante como yo».

Chris Noth puede pasar la Navidad separado de su esposa, quien está «muy molesta» por la reciente serie de acusaciones de agresión sexual contra su esposo, según un informe de Page Six.

«La actriz y empresaria Tara Wilson, que comparte dos hijos con el actor de Sex and the City, «no está bien», dijo una fuente a The US Sun.