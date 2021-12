Sortean ruta de clubes mexicanos en Concachampions

Por su parte, el monarca del Guardianes 2021, Cruz Azul, deberá encarar al debutante FC Forge, de Hamilton, Canadá

Pumas, subcampeón del Guardianes 2020, deberá abrir fuego en la Concachampions contra el histórico Saprissa, actual monarca de Costa Rica y tres veces campeón del torneo regional.

Los felinos deberán visitar al Saprissa en San José y luego recibir al club morado en el Olímpico Universitario, tras realizarse esta tarde el sorteo.

«Estamos con la ilusión de hacer un gran torneo nosotros», explicó Andrés Lillini en entrevista durante el sorteo.

«Sabemos que Saprissa está acostumbrado a este tipo de competiciones, todos los años está presente, su técnico Iñaki Alonso es alguien conoce de estas competencias y mucho, así que espero un lindo juego».

De hecho, la última vez que un club no mexicano ganó este torneo data del 2005 y fue el Saprissa tras vencer en la Final a Pumas con global de 3-2.

Por su parte, el monarca del Guardianes 2021, Cruz Azul, deberá encarar al debutante FC Forge, de Hamilton, Canadá.

La Máquina chocará otra vez contra un debutante en la competencia y luego que el club de Hamilton fue campeón de la Canadian Premier League en 2020.

A su vez, el León, campeón del Guardianes 2020, chocará con el guatemalteco Guastatoya, dirigido por el mexicano Daniel Guzmán.

Mientras que el Santos Laguna encarará al CF Montreal, que se llevó la Copa Canadiense.

Además, el New England Revolution chocará con el Cavaly AS de Haití; el Colorado Rapids contra el Comunicaciones guatemalteco; el monarca de la MLS, el New York City, enfrentará al Santos de Guápiles, mientras que el Seattle Sounders al Motagua hondureño.

Los Octavos se jugarán en febrero de 2022.