“E$tán en capilla” ex “Presis”

¡Muestra buen nivel “Gober”!

Descartan una planta nuclear

Se avecina nuevo “tortillazo”

“E$tan en capilla” ex “Presis”…Y ahora se entiende el porque la mayoría de los alcaldes de los principales municipios pretendieron repetir en el “hue$o”, en el pasado proceso electoral, y de a cómo no, si se impusieron a $aquear las arcas municipales, y para prueba están los ex “Presimunes” de Guaymas, Nogales, Obregón y Navojoa, Sara Valle, Jesús Pujol Irastorza, Sergio Pablo Mariscal y Rosario Quintero.

Puesnomás en lo que respecta a la administración municipal 2018-2021 que encabezara Valle Dessens, les están imputando un de$falco por alrededor de $445 millones de pesos, de acuerdo con lo documentado en la glosa que será enviada al Congreso del Estado, derivado de un listado de irregularidades, deudas y faltantes de dinero que se han detectadoen distintas dependencias del Ayuntamiento. ¡De ese pelo!

En tanto que el que tampoco hace malo$ que$o$ es Pujol Irastorza, al que por el estilo “traen de la cola”, porque le achacan presuntos desvío$ y daños patrimoniales en perjuicio del municipio nogalense por más de $290 millones de pesos, que ya le ha sacado a flote la Comisión de Entrega-Recepción que ha estado a cargo del proceso de cambio de gobierno, luego de la entrada de su relevo, Juan Gym Nogales. ¡Pàcatelas!

A tal grado dan cuenta que estuvo la “robatinga” en el trienio presidido por Jesús Antonio, que los ex funcionarios municipales a su mando se incrementaron el salario hasta en un 150% durante un periodo de seis meses antes de dejar sus cargos, por lo que así hacen saber que fraguaron ese robo disfrazado, de ahíel porque al junior hotelero ya lo tachen de ser una ratotota de do$ pata$, por esas burda$ vaquetonada$. ¡Zaz!

Aunque dan cuenta que eso y máspuede esperarse del ex Munícipe morenista Pujol, después de que en su momento ya también le sacaron a balcón que ni el impuesto predial de sus complejos hoteleros pagó, como se lo echaran en cara en una sesión de Cabildo, en la que ante el público cuestionamiento que le hicieron, cínicamentesólo fingió que no sabía, con lo que ahora sí que nomás torció el rabo como el cochi. ¡Palos!

Y en lo que respecta a Sara, que igualmente representara a la coalición política que está haciendo esa mala historia de transas, por la forma en que defraudaran la confianza de sus desrepresentados, entre las triquiñuela$más graves que les han descubierto está la pagadera de más de $163 millones de pesos a 15 empresas “factureras”, mismas que habrían sido creadas “a modo” para proveer a su gobierno. ¡Tómala!

Pero por si eso fuera poco también a la gestión de Valle le detectaron en el Sur del puerto un predio valuado en más de $68 millones de pesos, pero que fue otorgado en garantía por 1 millón 170 mil pesos, por medio de la Inmobiliaria de Guaymas; así como una lista de empresarios a quienes les habrían condonado más de $12 millones de pesos por concepto de prediales, y puras machincuepa$ de esas que “se aventaron”. ¡Ñàcas!

Sin embargo, y por encima que a Pujol Irastorza, Valle Dessens, Mariscal Alvarado y “La Chayo” Quintero Borbón los están señalando “con los pelos de la burra en la mano”, o las respectivas pruebas, ahora corresponderá a la Cámara de Diputados el determinar si le da pa` delante a esos enjuiciamientos financieros, o las cosas siguen quedando en la impunidad como hasta ahora, sin que se siente un precedente al respecto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Muestra buen nivel “Gober”!…Quien vaya que se demostró que trae nivel de primer mundo, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, como lo exhibe la visita que acaba de hacerle al Estado el embajador de EU en México, Ken Salazar, para pactar una alianza y trabajar coordinadamente en temáticas prioritarios que tienen que ver con la seguridad pública, migración, desarrollo económico y turismo, entre otras. ¡Órale!

Toda vez que en esos términos está la deferencia que tuviera Salazar con el Mandatario Estatal para por primera vez venir por estos lares, a apenas 96 días de que asumiera ese puesto diplomático, y en tan buenos términos amistosos, que incluso se le viera portando un sombrero vaquero, aunado a que dejó constancia de que habla un muy buen español, como resultado de que su esposa tienen raíces mexicanas. ¡De ese vuelo!

Casi por nada es que en el encuentro con Durazoexpresara y dejara muy en claro la disponibilidad de su gobierno para sumar en pro de la seguridad, al manejar que es una prioridad que no puede postergarse, de ahíque advirtiera que: “Vamos a trabajar todos los días, para asegurar que los criminales, los traficantes, los polleros que traen tanta miseria al corredor de los migrantes los vamos a investigar y los vamos a capturar”.

Al respecto el Ejecutivo sonorense destacó: “El interés que tenemos en ampliar la vinculación que históricamente se ha centrado en la Comisión Sonora-Arizona, impulsar y abrir vías de comunicación, de coordinación, de promoción, de todo tipo, particularmente económica y turística, con Estados como Nuevo México, Colorado, Utah y Nevada, por su puesto, Arizona que es un área muy cercana a nuestra Entidad”.

No en balde es que Ken hiciera hincapié de que “El segundo tema que para nosotros es importante es ver el desarrollo de Sonora, de nuestros lugares fronterizos. Estuvimos estudiando los mapas que nos enseñó el señor Gobernador, cada uno de los lugares que cruza la gente con Estados Unidos y se ven las prioridades de qué se debe hacer”, razón por la cual es que ya hay un proyecto para modernizar las diferentes aduanas.

Más menos así tuvo lugar ese acercamiento y en el mejor de los ánimos, en el cual también participó el cónsul gringo en Hermosillo, Ken Roy, tan es así que igual se entrevistaron con el “Presi”, Antonio Astiazarán, quien hasta los invitó a subirse al techo del Palacio Municipal, para que checaran la colocación de unos paneles solares, como parte de una estrategia para combatir el cambio climático y promover las energías limpias.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Descartan una planta nuclear…A querer y no, pero lo que hizo parar las cejas, son las proyecciones que hiciera la secretaria de Energía,Rocío Nahle García, en su comparecencia del pasado 6 de diciembre ante el Senado, donde habló de la posibilidad de que pudiera operar una planta nuclear en la Entidad, como lo exhibe que el que luego luego “brincara”, es el director del Clúster de Energía en Sonora, Luis Carlos Peralta.

Ya que hasta donde se ha especulado, y a decir de Peralta Peñúñuri, hasta ahora no hay planes de edificar un complejo de esa clase, que “ya son palabras mayores”, de ahí que se considere que los dichos de Nahle García sólo son estimaciones y ni tan buenos deseos, por los riesgos que implican las fuentes nucleares de esa naturaleza, con todo y que sea una de las opciones más efectivas para la generación de energía. ¡Ups!

Y más porque Juan Carlos apuntillara que por estos lares hay otras abundantes alternativas de energías renovables, como es el sol, y para el caso recordó que incluso ya hay proyectos al respecto, como el que recién anunciaran el “Prejidente”, Manuel López Obrador, y el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, como es una planta fotovoltaica que se montará en Puerto Peñasco, y que será de las más grandes en el mundo.

Aun así y por encima de que se diga que cuando el río suena, es que algo más que agua lleva, pero no se cree que las condiciones estén dadas como para que en la región sonorense se concrete una obra de esas, como la que dejara entrever Rocío, con lo que quiere pensarse que sólo se puso a futurear, y sobre todo porque al actual gobierno federal de la bautizada como 4T, ya únicamente le quedan menos de tres años en el poder.

Lo que habla elporque nadie la secundara con relación a esa propuesta que planteara, por no haberse comentado nada al respecto, salvó lo abordado por Peralta, y únicamente para aclarar que no hay nada de eso.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se avecina nuevo “tortillazo”…Y lo no presagia nada bueno, es el “tortillazo” que ya están pronosticando para el fin de año, derivado de que el kilogramo de tortillas de maíz podría llegar a los $30 pesos, con lo que de ser un alimento básico pasaría a convertirse en todo un lujo para los mexicanos, y es que su actual precio de hasta $27 pesos, es el más alto en la historia, ya que tan solo en el 2021 subió un 14 %.

Por lo que si a ese incremento de las también llamadas “gordas”, que han aumentado como nunca en los últimos 7 años, se le suma los que han experimentado otros productos de la canasta básica como el pan, frijol, aceite, arroz y demás, lo que ha representado un “duro golpe” para la economía familiar, eso viene a explicar el porque hoy en día no ha cundido el espíritu navideño, por a las mayorías no estarles alcanzando el dinero.

Sobre todo la aumentada más sintomática de ese encarecimiento lo representa la tortilla, por ser el alimento base de la dieta mexicana, por ser con la que “amarran”, como se dice popularmente, después de que en el año que está por terminar ha sufrido tres alzas, al pasar de los $21 a los $24 y $27 pesos, como resultado de que a la par se ha disparado el costo del gas, gasolina y de la harina de maíz con que se elaboran. ¡De ese tamaño!

En esos términos está ya el nivel de la carestía, por como las familias compran cada vez menos con el sueldo, por ese efecto dominó que está causando esa aumentitis, derivada de la espiral inflacionaria que ya casi llegó al 8%, las más alta en 20 años, o dos décadas, sin que se vea algún programa de emergencia para controlarla, de ahí que el venidero 2022 ya pinte para estar “pìor”, si por la víspera se saca el día. ¡Ni más ni menos!

Correo electrónico: [email protected]