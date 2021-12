¡¡El último Don de la canción!!

¡¡El ùltimo Don de la canciòn!!…Ahora sí que se fue el último grande que cantaba bien las rancheras, de ahí que desde ayer domingo se convirtiera en una leyenda, como es Vicente Fernández, quien murió a los 81 años de edad, de ahí que el pesar no se hiciera esperar, por ser un símbolode la música regional mexicana, por lo que con él termina una época que incluyera a Pedro Infante, Javier Solís y José Alfredo Jiménez. ¡Ups!

Así que al correr como reguero de pólvora la mala noticia de la muerte de “Chente” Fernández, como también se le conocía, que tuviera lugar a las 6:15 de la mañana, es que abundaran los lamentos de todos los estratos sociales, incluidas las celebridades del mundo del espectáculo, políticos y empresarios, en lo que es un reflejo del como las mayorías reconocían y disfrutaban de su música que les daba identidad como mexicanos. ¡Órale!

Es por eso que entre las condolencias que se ventilaran a través de las redes sociales a nivel nacional, resalta la del “Prejidente”, Manuel López Obrador; mientras que a nivel local el que igualmente externó su pesar por el fallecimiento del charro cantor es el gobernador, Alfonso Durazo, al expresar el siguiente mensaje:

“La música mexicana está de luto. Lamento profundamente el fallecimiento de Don Vicente Fernández, ícono de la música mexicana que a lo largo de su trayectoria dejó el nombre de México muy en alto. El charro de Huentitàn, será recordado por siempre. Descanse en paz”, por lo que así están las muestras de solidaridad.

En lo que es un lamentable y sentido deceso que ya se veía venir, tras una recaída que tuviera en su salud, luego de cuatro meses de estar hospitalizado, y después de salir de terapia intensiva, en lo que es un cuadro que se le complicara al ser internado por una caída que sufriera en su rancho Los Tres Potrillo,de su Estado natal Jalisco, y de la que ya no se recuperara, por que esoterminó siendo el principio del fin de su existencia.

Porque hasta el último reporte médico presentaba inflamación en las vías respiratorias y necesitaba asistencia para poder respirar, además de que igual tenía inflamada las vías urinarias, de lo que deducen que la causa final fuera su insuficiencia respiratoria, en lo que no deja de ser una ironía de la vida, porque si había quien tenía aire de sobra para cantar en tono alto y con el micrófono a la altura de la cintura, era Vicente. ¡Mínimo!

Sin embargo desde el mero Día de la Virgen de Guadalupe Chente ya está cantando en el cielo, pero sin dejar de seguir siendo “El Rey” en la tierra, por no haber quien lo reemplace, porque hoy en día ya no hay de esos que dicen: “Mientras aplaudan yo sigo cantando”, como expresaba en sus conciertos, los cuales duraban hasta cinco horas, de ahí el porque también era identificado como “El Hijo del Pueblo”, y no es para menos.

Y es que Fernández Gómez, quien nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán El Alto, en ese entonces un barrio rural al Norte de Guadalajara, es de los artistas surgidos de la nada y de la cultura del esfuerzo, por haber empezado ordeñando vacas en su pueblo de origen, para después emigrar a Tijuana, donde trabajó como albañil y pintor junto a su papá, para a mediados de los años 60 viajar a la Ciudad de México.

Por lo que después de cantar en restaurantes, centros nocturnos, fiestas particulares y ser rechazado por las disqueras de aquellos tiempos, luego de que en 1966 muriera Javier Solís, quien era el ídolo del momento, es que quienes le cerraron las puertas lo llamaron para iniciar un exitosa carrera de 50 años, en la que vendió más de 65 millones de discos, filmó 25 películas y ganó ocho premios Gramy Latino. ¡De ese pelo!

Pero finalmente los mariachis callaron para quien confesara que: “Hay dos tipos de cantantes, los que viven de cantar y los que vivimos para cantar”, porque “Mi vicio es salir al escenario y escuchar los aplausos, no me importa el dinero”, y al que en una de las últimas entrevistas le preguntaron que si donde le habría gustado morir, a lo que respondió que: “Donde Dios quiera recogerme, nada más que me dé chance de arrepentirme”.

Así era el último Don de la canción vernácula, y una de las voces más reconocidas de Hispanoamérica.

Cambia Hermosillo al naranja…Y la que va de mal en “pìor” es la Capital, al aumenentar el nivel de contagiosidad del Covid-19, de acuerdo a la màs reciente actualizaciòn del semàforo epidemiològico de la Secretaria de Salud, luego de que Hermosillo retrocediera del color amarillo al naranja, es decir, de riesgo medio a alto, como consecuencia de la alta incidencia de casos que se han seguido presentando. ¡Palos!

De tal forma que a como està esa mala sintomatologìa, todo pinta para que esta Ciudad del Sol pase una temporada decembrina con màs medidas preventivas, si esa coloraciòn no mejora, la cual abarcarà el periodo comprendido del 13 al 19 de diciembre, por lo que más que nunca deberá atenderse el llamado a seguir aplicando los protocolos sanitarios más mínimos, como es el uso de cubrebocas y guardar la sana distancia.

Si se toma que la “Capirucha” del Estado es el único municipio que volvió a ese grado de riesgosidad, porque lo que es amarillando se mantuvieron Cajeme, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Huatabampo y San Luis Río Colorado; mientras queCaborca, Navojoa, Guaymas, Empalme y Puerto Peñasco están en verde, o con un peligro bajo, por ser la municipalidades en las que ha habido menos infectados. ¡De ese tamaño!

De ahí que sea un escenario cada vez más contagiante que hace más relevante la donación de equipo médico y de laboratorio para atención de esa letal enfermedad que le acaba de hacer el Consulado de Estados Unidos a “Hoyosìo” y del programa de asistencia humanitaria de U.S. Northcom al Gobierno de Sonora, por lo que fuera un evento atestiguado por el cónsul, Ken Roy, y el “Gober” Alfonso Durazo Montaño. ¡Así el dato!

Es por lo que el Mandatario Estatal resaltara que: “Lo fundamental es la cooperación, la cooperación entre dos gobiernos que en la suma de esfuerzos facilitan el trabajo para combatir una de las mayores tragedias que ha vivido la humanidad, bien decía el cónsul que el Covid es un problema internacional, es un problema que trasciende fronteras, y que solo en la suma de esfuerzos será posible combatirlo eficazmente”. ¡Qué tal!

Dejan libres a paqueterías…Los que se han continuado viendo muy lentos, son los que tienen la responsabilidad de regular el operar de las empresas de paquetería, por ya estar sucediendo cada cosa con los envíos que se hacen, derivado de que muchos de ellos son ilegales, toda vez que hasta droga han detectado, pero lo que es ahora incluso una empleada resultó intoxicada con un “material peligroso”. ¡Vòitelas!

No obstante que son unas inspecciones que se supone que les tocaría hacer a los agentes federales de la Fiscalía Generala de la República (FGR), cuyo delegado es Francisco Sergio Méndez, pero quienes casi siempre “han brillado”, pero por su ausencia, como lo demuestra que los estupefacientes que han descubierto, lo han hecho por “los pitazos” que les han “pegado”, pero no porque hagan un rastreo permanente. ¡Ñàcas!

Y un enésimo mal ejemplo de ello lo representó esta vez la compañía Tiny Pack de Hermosillo, ubicada en la calle Suaqui, entre Tabasco y Campeche, de la colonia Pimentel, después de que una de sus trabajadoras tuviera que ser hospitalizada, al originarse un derrame en uno de los paquetes que manipulara, del que salió un humo, o polvo que inhalaron, pero siendo ella la más afectada, de ahí que hasta los Bomberos fueran.

Lo que lleva a preguntar que si quién sabe qué es lo que están esperando Méndez y sus gentes, para implementar algún operativo especial que sea constante y no sólo cuando los llamen, o “les echen aguas”, si se parte de que se sabe que hasta armas y estupefacientes sintéticos y líquidos han localizado, de ahí que ya sólo falte y que se presente una desgracia, como en esta ocasión estuvo a punto de ocurrir. ¡De ese vuelo!

Eso derivado de que a ese grado es que que Francisco Sergio y sus sabuesos se han quedado cortos, en lo que es esa labor de “echarle mucho ojo” a las paqueterías, como a otras áreas que está bajo su operar, en las que cuales nomás no se les han visto los resultados esperados. ¡Pàcatelas!

