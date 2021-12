“En capilla” “lìder” $indical

“En capilla” “lìder” $indical…Y quien tal parece que tiene un pacto con el diablo, como se dice coloquialmente, es el sempiterno cabecilla del Sindicato Nacional de la Secretaria de Salud, Sección 43 estatal, cual es el caso del acusado de lo “pìor” de Mario Villalobos García, porque por más que le han “puesto el dedo en la llaga”, por sus presuntas tranza$, pero nomás no han procedido en su contra. ¡Tómala!

Casi por nada es que digan que Villalobos García ya se ha convertido en algo asì como “un càncer” para el sindicalismo de ese sector Salud, por las vaquetonada$ que le imputan, como reiteradamente se lo ha sacado a flote su parte contraria, como es el dirigente del Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud de Sonora, Carlos González Méndez, a quien a pesar de los pesares no le han querido reconocer su gremio ¡De ese pelo!

En lo que consideran que es algo por demás incongruente, si se toma en cuenta que manejan que Mario enfrenta varias querellas penales y órdenes de aprehensión que están en proceso, y que si sigue libre es porque ha recurrido a una serie de amparos, pero con todo y eso estiman que ya el venidero enero del 2022 podría empezar a pagar algunas de las muchas que debe, al tal vez finalmente dictársele auto formal prisión. ¿Será?

Pues de esa calaña dicen que es Villalobos, aunque aun así lo que es el titular de Salud, José Luis Alomía Zegarra, a todas luces le ha continuado dando por el lado, y de alguna forma hasta solapándolo, por únicamente así explicarse el que persistan en darle un trato que según esto no merece, a no ser y que lo hagan porque lo vean como un mal necesario, cuando más bien deberían de “cortar por lo sano”. ¡Así el dato!

Y para quien dude lo anterior ahí está lo recientemente expresado por Carlos, quien con sobrado conocimiento de causa apuntilló que: “No es posible que el Secretario de Salud esté soportando y apoyando a un presunto delincuente como lo es Mario Villalobos; y tenga de asesor personal a otro denunciado también con orden de aprehensión activa, como es Melchor Peña”, de lo que deducen que es toda una pandilla, y lo que le sigue.

Aunque en parte es de entenderse el de a cómo el también simulacro de doctor se ha mantenido tantos años al frente de esa organización sindical, por encima de todas las fechoría$ que le achacan, entre ellas de$vío$ de todo tipo, así como fomentar el aviadurì$mo y demà$, y es que dicen que se ha dedicado a traicionar a cuanto partido ha llegado al poder estatal, y con los que ha pactado, por ser in invertebrado político. ¡Mínimo!

Pero es tal la impunidad y el cinismo del que hace gala, que circuló a través de las redes sociales el despilfarro del que acaba de hacer gala, para festejar con un fiestón en Los Lagos un aniversario de bodas con su pareja, Edna Patricia Orrantia, a la que dicen que tiene “acomodada” como directora del Centro para el Desarrollo Neuroconductual, regalándole entre otras cosas ¡un ramo de unas 300 rosas rojas! ¿Cómo la ven?

“Probaràn” a la del Trabajo…Quien ahora sì tendrà una verdadera prueba, no como la amenaza que recièn le hicieron los choferes del transporte urbano, con el cuento de irse a un paro, es la secretario del Trabajo en el Estado, Olga Armida Grijalva, por el emplazamiento a huelga que ahora estaràn haciendo más de 300 sindicatos de la CTM para demandar un alza salarial del 20%. ¡A ese extremo la rebelión!

Y es que derivado de la advertencia lanzada por el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) por estos lares, Javier Villarreal Gámez, a la que le tocará mediar en ese proceso entre las comisiones revisoras y las empresas es a Grijalva Otero, vía las Juntas de Conciliación y Arbitraje, después de que en la Asamblea Estatal Plenaria cetemista acordaran decretar esa emplazada para ganar mà$. ¡Ajà!

Con todo y que es una amagada huelguística que parecería no tener razón de ser, si se analiza que recientemente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos autorizó un incremento a los salarios del 22%, que entraría en vigor en enero del 2022, pero en contraparte argumentan que los productos básicos y de primera necesidad han subido entre un 20% y 40% en el último tiempo, como consecuencia de la inflación. ¡Glùp!

Eso aunado a que luego luego también le suman la carestías que ha habido en más de 20 años, como ya lo manejara Villarreal, en aras de justificar esa metida de presión para sentarse a la mesa de negociación, según esto para fortalecer la productividad y competitividad del sector, dizque con la supuesta finalidad de lograr acuerdos mà$ parejos en los que todos ganen, tanto patrones como los trabajadores, lo que está por verse.

Así está ese “trompo laboral” para la uña de Olga Armida, quien ahora habrá que esperar a que diga “esta boca es mía”, tocante a la postura que asumirá como conciliadora entre las partes en conflicto, con la mira en que “la sangre no llegue al río”, que no se cree que sea el caso, por todavía estarse en la “luna de miel” del entrante gobierno estatal, que lo que menos quiere es ese tipo de desestabilizaciones. ¿Qué no?

Histórico Plan de Desarrollo…Y a partir de lo que se ha adelantado, el que sí que está haciendo historia, es el gobernador Alfonso Durazo, derivado de que por primera vez escucharán y sumarán todas las voces en la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, lo cual es calificado como histórico, por nunca antes haberse hecho así, como lo reconociera el coordinador de ese proceso, Francisco Acuña Méndez.

Porque según lo ventilado por Acuña Méndez, en su función de coordinador de Planeación y Comisiones del Consejo Consultivo con ese objetivo, ahora sí tomarán en cuenta a todos los protagonistas del desarrollo de Sonora, en aras de que aporten sus conocimientos y experiencias por medio de sus propuestas, para la conformación de esa planeación con las que guiarán las acciones de gobierno estatal. ¡Qué tal!

Al manejarse que esa planeada será la ruta para concretar un Estado de avanzada, con la meta puesta en combatir la pobreza extrema, promover una nueva política de seguridad, así como rescatar al sector salud y los valores mediante la educación y cultura, y para lo cual celebraron foros de Consulta Macro Regional, como el que realizaron en la zona Sur, pero también en la frontera, sierra, Centro y costa. ¡De ese nivel!

De esa forma es que Durazo Montaño convocara a todos los sectores de la sociedad, para participar en esa proyección y así darle cumplimiento a los compromisos de campaña adquiridos con la ciudadanía, con la mira puesta en atender las necesidades municipales y regionales, a través de una mejor coordinación con los alcaldes, para que llegado el momento también hagan suyas esas demandas. ¡Ni más ni menos!

Razón por la cual es que Acuña Méndez se fletara en esa misión que recién terminaran, en pro de una reconstrucción de las ciudades, pueblos y colonias, a fin de identificar con más precisión las principales prioridades que tienen, pero con una perspectiva ciudadana. ¡Esa es la tirada!

Obtiene un logro màs Unison…Los que han seguido cosechando lo que han sembrado, son los operadores de la Unison, y para prueba está el que esta vez 167 de sus egresados recibieran el Premio al Desempeño de Excelencia por parte del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), al obtener los mejores promedios del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).

Y por si eso fuera poco dicho organismo evaluador también le hizo un reconocimiento a la Universidad de Sonora (Unison), por los programas de licenciatura y docentes que en los últimos dos años ha incorporado al Programa de Alto Rendimiento Académico, por lo que esos resultados la colocaron como una de las 10 mejores instituciones de educación superior de México, y la número uno de Sonora. ¡A ese grado!

No en balde es que la rectora, María Rita Plancarte Martínez, quien presidiera el evento, destacara que ese logro no sólo demuestra la capacidad en lo individual, sino que en conjunto resalta el esfuerzo y enaltece el prestigio académico de la institución, a partir del ejemplo que representan para las nuevas generaciones los alumnos premiados, quienes son de más de una decena de carreras de la Máxima Casa de Estudios.

Es por lo que Plancarte Martínez ponderara que la actual pandemia de Covid no ha sido motivo, ni mucho menos impedimento para limitar la búsqueda de mejorar la excelencia académica, por encima de que sí los obligó a ser más creativos y a redoblar las labores de enseñanza, las cuales se están viendo reflejadas en esos saldos positivos y aprobatorios que en esta ocasión les otorgara el Ceneval. ¡De ese tamaño!

No obstante y lejos de echar las campanas a vuelo, o a tronar cohetes de más, por esa “madura que cortaran”, lo que es María Rita convocó a los universitarios a seguir trabajando por esa mejoría continua, en eras de refrendar el compromiso de la institución para responderle a la sociedad de la mejor manera, como es formando profesionistas capaces de resolver la problemática social en todos los ámbitos de su competencia.

