Repunta Covid en hospitales

¡Amplìan el legalizar carros!

Ya de todo pasa en Guaymas

Van por buròcratas malapaga

Repunta Covid en hospitales…Y el que vaya que no andaba tan errado, al haber hecho un llamado para vacunarse contra la influenza y el coronavirus, es el gobernador Alfonso Durazo, y un síntoma de ello es el reporte que acaba de dar el director del Hospital General del Estado, José Serrato, de que el área de terapia intensiva que está convertida en zona Covid está llena y todos los pacientes reciben respiración artificial.

Es por eso que ante ese enfermizo escenario adquiera más relevancia el exhorto que está haciendo Durazo Montaño, para que los ciudadanos acudan a inmunizarse, o en su caso a completar el esquema de vacunación, y más después de que Serrato Félix resaltara en sus advertencia médica a través de redes sociales, que ninguna de las personas hospitalizadas y entubadas estaban vacunadas, de ahí la importancia de hacerlo. ¡De ese pelo!

Por lo que así de acertado está el mensaje ventilado por el Mandatario Estatal, al estarlo haciendo previo a la temporada invernal, que es cuando más se disparan los males respiratorios, de ahí que hoy más que nunca será crucial el prevenir, antes que tener que lamentar, como es también reforzando la prevención para evitar contagios, con lo que es el uso del cubrebocas, lavado de manos y guardando la sana distancia. ¡Mínimo!

Y para quien dude de lo anterior para seña está el “tuit” con un clip de 16 segundos que difundiera Marcos José, en el que exhibe el tenderete de enfermos que hay en el nosocomio que dirige, cuestionando a quienes aún no se han pinchado contra ese virus, de que aún están a tiempo de hacerlo para que no les vaya a pasar lo mismo por no estar protegidos, porque aunque se contagien los síntomas no serían tan graves. ¡Se supone!

Eso al “poner el dedo en la llaga” y señalar que a raíz del aumento en la positividad de esa enfermedad en las últimas semanas, con cifras diarias que han rebasado los 300 casos, para sumar 119 mil 351 infectados y 8 mil 817 defunciones desde el inicio de la pandemia, es que los hospitales Hermosillo, Obregón y San Luis R.C. desde finales de noviembre tuvieron que ampliar las camas destinadas para ese tratamiento. ¡A ese extremo!

Toda vez que nomás lo que es en esta Ciudad del Sol, que por algo ya va para el mes en color amarillo, o riesgo medio en el semáforo epidemiológico estatal, el número de esos espacios hospitalarios los incrementaron de 25 a 42, y eso que todavía no llega la tan anunciada cuarta ola de contagiaderas, la cual se podría agravar con la aparición de la nueva variante Ómicron, por aquello que dicen que es más contagiosa.

Pues hasta ahora la cepa que más ha predominado es la llamada Delta, según lo revelado por la subsecretaria de Salud en Sonora, Gabriela Nucamendi Cervantes, como lo refleja que tan sólo en un mes, que comprende del 5 de noviembre al 5 de diciembre, en el Estado se han hospitalizado 586 gentes, más las que se han seguido acumulando, lo que lleva a explicar porque el Ejecutivo está previniendo a los sonorenses. ¡Órale!

Así está la invitación que está llegando en un muy buen momento, como es en el arranque de la aplicación de la tercera dosis de refuerzo que iniciaran ayer en esta Capital para adultos mayores de 60 años, y que por cierto reportan que fue un caos en su primer día por la desinformación que había, al no haberse difundido con insistencia que cada día sería de acuerdo a la edad, empezando con los de más de 80 años. ¡De ese tamaño!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Amplìan el legalizar carros!…Quien sí que ha seguido ampliando su promesa de legalizar los “autos chuecos”, pero sin todavìa “dar color” al respecto, es el “Prejidente”, Manuel López Obrador, luego de que ahora ayer incluyera a Nayarit, y antes a Michoacán, cuando inicialmente había dicho que solo iba aplicar para las zonas fronterizas, pero dizque “el cambio de pichada” es para apoyar a los “paisanos”. ¡Qué tal!

Sin embargo el punto es que a pesar de que ya se emitió un decreto para ese efecto, el pero radica en que siguen sin informar los detalles y requisitos que tendrán que cumplirse para llevar a cabo esa regularización de vehículos americanos, también identificados como “chocolate”, porque lo único que se ha sabido es que tendrà un costo de alrededor de $2 mil 500 pesos, pero no el límite de año que habrá, entre otras cuestiones.

Lo que lleva a explicar el porque los cabecillas de las organizaciones “Onachafa$”, o de los que cobran por afiliar a esos carros, según esto para que no los decomisen, cuando no tienen ninguna facultad legal para impedirlo, desde hace rato que andan “pegando de gritos” porque la Federación no ha dado conocer lo que requería para “enderezarlos”, y es que con ese retraso se les fue la posibilidad de “$acar pa`l aguinaldo”.

Aunque partiendo de lo anunciado por López Obrador, lo más seguro es que tendrán que esperarse para la “cuesta de enero”, según se deduce de que precisara que únicamente entrarán en esa regularizada la unidades motrices que estén en el País hasta el 31 de diciembre del presente 2021, por lo que muy seguramente que eso propiciará que más “paisas” le traigan carro a sus familiares ahora que los visitarán en la época decembrina.

Lo anterior derivado porque AMLO prácticamente les propuso hacer eso para que aprovechen esa mexicanización, pero sin que hasta el momento se conozca el modelo que permitirán, aunque se intuye que serán todos aquellos que tengan diez años de antigüedad, es decir, hasta el 2012, lo cual todavía està por verse, pues por lo benevolente que está, capaz y permiten hasta el 2015. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ya de todo pasa en Guaymas…Donde no cabe duda que ya está pasando de todo, es en la cada vez más insegura localidad de Guaymas, y para evidencia está que ahora aflorara que en esa municipalidad se están robando hasta los adornos y las luces navideñas, como ocurriera en varias casas del fraccionamiento Montebello, en el sector Norte de ese puerto, lo que está de no creerse. ¡De ese vuelo!

En lo que es un atracó que cometió un solitario ladrón, quien sí que le hizo la competencia al “Grinch” de la famosa película, por como durante la madrugada se apropió de extensiones de luces con focos multicolores, así como coronas y demás ornamentas alusivas a la Navidad, y es que ya lo tienen ubicado al ser captado por una de las cámaras de seguridad de una de las viviendas que fueran saqueadas y dejadas a oscuras. ¡Glùp!

Ya que en base al reporte de testigos de esa peculiar fechoría, el atracador es un individuo de complexión robusta que se traslada en bicicleta, y quien según esto ya ha sido video grabado robando en fraccionamientos aledaños, por lo que así está “el Norte” y “pitazo” para el Comisario General de la Policía Municipal Porteña, Andrés Humberto Cano Ahuir, a quien por cierto “la maña” lo tiene amenazado de muerte desde hace rato.

Y tan ha continuado de “caliente” la cosa en ese sentido, que para muestra está el que por enésima ocasión en diferentes puntos de ese municipio pesquero acaban de aparecer “narcomantas” colocadas con narcomensajes, las cuales fueron retiradas por personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado; en lo que es una acción de desafío del crimen organizado que también se presentó en Obregón. ¡Pàcatelas!

Aun así es un amedrentamiento que ya no es nada nuevo, porque apenas el 3 de diciembre aparecieron otras tantas, como las que ahora pusieron en el puente peatonal de la colonia Muralla; y en los puentes de Miramar y San Carlos; así como en el Libramiento Guaymas-Obregón, eso con todo y el reciente trágico atentado perpetrado en el Ayuntamiento guaymense, con un saldo de tres muertos, y el cual siguen investigando.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Van por burócratas malapaga…El que se ha continuado viendo muy congruente y lo que le sigue, es el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, y es que así como le ha pedido a los hermosillenses que se pongan al corriente con el pago de sus contribuciones, o impuestos municipales, lo está haciendo con los trabajadores del Ayuntamiento, al dejarles en claro que “El buen juez por su ca$a empieza”. ¡Ni más ni menos!

Con ese propósito es que “El Toño” Astiazarán firmara una carta compromiso para extender hasta el próximo 31 de diciembre los descuentos que le ofrecieron a la ciudadanía en general con motivo de la pasada venta anual del Buen Fin, en lo referente a los recargos por adeudos que tienen que ver con el predial, multas y agua potable, entre otros, que ahora sólo serán para la burocracia de la Comuna durante ese periodo. ¡Así el dato!

Porque resulta y resalta que en base al dato revelado por la Tesorera, Flor Ayala, nomás en lo que son esos empleados del municipio naranjero acumulan un deudòn de más de $14 millones de pesos por esos conceptos antes mencionados, lo que habla del porque les están dando esa oportunidad extra para ver si les da vergüenza, porque si no han pagado es porque no han querido, por tener la quincena asegurada. ¿Qué no?

Al margen de que el “Presimun” quiso “suavizarla” y dijo que: “Esto no solamente representa un esfuerzo de cobranza, sino el beneficio para que más de 3 mil 180 funcionarios públicos del Gobierno Municipal nos pongamos al corriente y podamos aprovechar estos beneficios”, a la par de que buscan aumentar la recaudación como en el Buen Fin, que subió un 30% ,y llegó a los $101 millones de pesos. ¿Cómo ven?

No en balde y sí por la víspera se saca el día, no se cree que la mayoría de esos burócratas se “vayan a poner guapo$”, porque si fuera el caso ya lo hubieran hecho, porque han tenido las mismas facilidades que el resto de “Juan Pueblo”, y tal vez hasta más, pero todo hace indicar que son tracalero$, o que se valen de que trabajan en la administración gubernamental para no liquidar lo que deben. ¡Esa es la impresión!

