¡Ventanean a la UIF y FGR!

“Pone banderilla” el Alcalde

Una de cal para el de la SEC

Triunfo anunciado en el PAN

¡Ventanean a la UIF y FGR!…Y la que está de pronóstico reservado, es la “levantada de faldilla$” que les “pegaron” el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, y el de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por el presunto enriquecimiento ilícito que les sacaron a flote, de ahí que cuando menos de “la quemada” no se van a salvar. ¡De ese pelo!

Toda vez que al recién casado con bombo y platillo de Nieto Castillo, y que es por eso que lo renunciaran, por pasarse de lujo y fastuosidad, le están echando en cara el cuenta con una serie de bienes, entre ellos cuatro propiedades y un vehículo Audi, con un valor en conjunto de $40 millones de pesos, cuando apenas en el 2018 estaba desempleado y endeudado, después de ser despedido de la Fiscalía de Delitos Electorales.

Más menos así está la ventaneada que les están dando, porque en el caso de Gertz Manero trascendió que la misma UIF es la que lo está investigando por la adquisición de ¡¡122 automóviles!! lujosos y de colección, además de algunos inmuebles adquiridos ya como funcionario del actual gobierno de la Cuarta Transformación, en el que sí que vino a transformar su patrimonio, por de a cómo lo hizo crecer tan rápido.

Aunque es una balconeada que todo hace indicar que se trata de “un fuego amigo”, si se analiza que las indagaciones contra el ni tan santo de Santiago obedecen a una denuncia “anónima” que interpusieran en su contra ante la FGR, en la que dan cuenta que compró una casa de $24 millones de pesos en la alcaldía Álvaro Obregón; otra en Querétaro de $1.6 millones; y un departamento en el exclusivo Santa Fe por $8.2 “melones”.

Eso aunado a otras posesiones que revelaron de Nieto, y que de seguro nunca se habrían echo públicas, de no ser porque dejó de ser funcionario del actual sexenio, con todo y que quién sabe, al aflorar que las pesquisas que están haciendo contra Alejandro, según esto es por un expediente que le dejó abierto y en trámite al hoy responsable de la UIF, que es Pablo Gómez, al que por algo le dieron curso, a pesar del escándalo. ¡Palos!

Al margen de que el ex sabueso financiero de la Federación ya salió con que no aumentó su patrimonio, sino más bien sus deudas, dizque por “haber$e hecho de mula$ como Pedro”, pero a crédito, pero sin dar a conocer el nombre del banco que le prestó, sumado a que nomás no le dan las cuentas, porque el sueldo mensual de $107 mil pesos que ganaba, no le alcanzaba para pagar una deuda de más del $300 mil pesos mensuales.

Con todo y que manejara que son créditos mancomunados los que gestionara con su hoy esposa, la consejera electoral, Carla Humprey, con la que se casara en Guatemala, y que es lo que le costara la chamba, pero aún así, y cualquiera que sea la justificación que se está sacando de la manga, pero sí que le queda aquello de que la Iglesia estaba en manos de Lutero, o más bien la UIF, por su obvia falta de transparencia. ¡Pàcatelas!

Mientras que en lo referente a Gertz Manero, sí que “le están dando un machetazo a caballo de espadas”, por la riqueza ya le tienen documentada, al salir a relucir que entre el 2013 y 2021 obtuvo “lana” que le permitió gastar $109 millones de pesos en la compra de flamantes vehículos y realizar millonarias transferencias bancarias a EU y España, y que es algo que se tenía muy guardadito, hasta que “lo echaron de cabeza”.

Así está “la de$cobijada” que habrá que ver en qué para, por para nada estar predicando con el buen ejemplo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Pone banderilla” el Alcalde…Por si quedaban dudas, el que ya aclarò el de a còmo estuvo lo de los descuentos que les aplicaron a los aguinaldos de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Hermosillo, es el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán, al precisar que son por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual no se les había cargado en trienios anteriores, por lo que así estuvo “la banderilla”. ¡Zaz!

Casi por nada es que Astiazarán Gutiérrez apuntillara que: “Lo que estamos haciendo es cumplir la ley y efectivamente le pedimos, en este caso, a la directora de Recursos Humanos para que cualquier duda, inquietud al respecto le pueda ser aclarada a las personas que tenían esa inquietud, pero obedece a una observación que nos hizo el SAT”, por lo que así estaba el incumplimiento en el que habían incurrido.

Por ser una subsidiada que “le salió cara” a la municipalidad hermosillense, y todo por tener contentos a los sindicatos, como le exhibe que Francisco Antonio destapara que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le impuso una multa de $147 millones de pesos a la Comuna por no hacerle esas retenciones a los empleados, y es que hasta antes de esta gestión les habían subsidiado esos pagos al fisco. ¡Ahí el privilegio!

No obstante a tal grado están llegando de concha los burócratas municipales, que todavía los cabecillas sindicaleros de los Bomberos y del Sindicato Único, Jesús Díaz Ruelas y Salvador Díaz Olguín, están proponiendo que les cobren en abonos, cuando eso no lo hacen con nadie, además de que el primero todavía amagara con que podrían irse por la vía legal, cuando es un gravamen que no está sujeto a discusión. ¡Ups!

Aun así y por encima de que los “Chuy” Díaz y “El Chava” Díaz se estén haciendo los ofendidos, lo que es el “Presimun” aliancista ya les mandó a decir que no les otorgarán esa canonjía que antes le daban, porque lo que es ahorita aún están en vías de liquidar esa millonada con la que los multaran, y que será a través de las participaciones federales que reciben, y todo por no aju$tar a todos por igual, como deber ser. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Una de cal para el de la SEC…Contra todo lo que se pueda pensar, pero el que acaba de dar muestras de sensibilidad, en el marco del Dìa Mundial de las Personas con Discapacidad, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, al hacer acto de presencia en la caravana de autos que realizarán para promover una mayor visibilidad para ese grupo poblacional que requiere de más inclusión. ¡Órale!

Y es que Grageda Bustamante se hizo presente en ese evento que año con año llevan a cabo diversas asociaciones que trabajan en pro de ese sector vulnerable, el cual tuvo lugar el pasado domingo, concluyendo en el Centro de Gobierno, por lo que aprovecharon para exponerle las necesidades que hay en materia educativa, para que sean educados y puedan ser independiente y valerse por sí mismos. ¡De ese vuelo!

Pues la intención es la de que se impulse un sistema educativo especial que sea inclusivo para que se adapte a la condición en que están, y así se les provea de las herramientas necesarias que les permita su adaptación a la sociedad, y que es algo que se ha procurado con los llamados “CAME”, pero que hasta ahora se han seguido quedando cortos, por todavía faltar mucho para que se “cierre el círculo” en ese sentido. ¡Cuando menos!

No en balde es que el presidente de Autismo Sonora A.C., Servando Flores Castelo, considerara como un paso importante el que la principal firma de la SEC, como es Aarón, de alguna manera le esté abonando a esa causa y demanda de transformar el modelo educacional actual para fomentar su integración, a fin de cerrar la brecha con respecto a la segregación de la que han sido objeto, y que es lo que quieren eliminar. ¿Cómo ven?

Y por cierto que lo que es Flores Castelo ayer anunció su separación de la delegación de la Secretaria de Gobernación, que es en la que estaba al frente, y con muy buenas cuentas, para muy seguramente que asumir una nueva misión en el servicio público, que todo hace indicar que sería en la administración estatal, por la cercanía y amistad que se sabe que tiene con el gobernador, Alfonso Durazo Montaño. ¡Así la percepción!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Triunfo anunciado en el PAN…Donde finalmente se cumplieron los vaticinios, es en los comicios del pasado domingo en el PAN, para elegir al nuevo dirigente estatal por el periodo 2021-2024, al concretarse el muy anunciado triunfo de Gildardo Real Ramírez, con el 62% de la votación, al sumar 2 mil 374 sufragios, contra mil 449 de Humberto Souza, es decir, con una ventaja de casi dos a uno. ¡A ese punto la diferencia!

Ante lo que está de más el señalar que ahora “El Gilo” Real tendrá el reto de rescatar a ese partido político que ahorita no representa prácticamente nada, por lo que de ese tamaño es el desafío que tiene por delante, de cara a lo que será el próximo proceso electoral, y que ya adelantó que lo harán volviendo a los orígenes del panismo, como es yendo casa por casa, con la mira puesta en enarbolar las demandas ciudadanas. ¡Qué tal!

Es por lo que el virtual ganador de esa contienda dijera: “Ganamos la elección y juntos vamos a retomar el rumbo, hoy dimos el primer paso, vamos a recuperar tu confianza”, a la par de que agradeció el respaldo de los militantes que le dieron la oportunidad de intentar “sacar ese buey de la barranca” polaca, luego de que participara casi el 50% del padrón electoral, al contabilizarse 3 mil 847 votos. ¡Así el dato!

De tal forma que esa holgada victoria llevó a confirmar que el también ex diputado local era la mejor opción que tenían los panistas, en comparación con un Souza Chávez que se la llevó “escupiendo pa`rriba”, al denunciar lo que antes calló, de ahí que nadie le creyó, aunado a que en su momento como funcionario dejó mucho que desear, y es por lo que ni por asomo tuvo la aceptación mayoritaria. ¡Vòitelas!

Correo electrónico: [email protected]