Exhiben a la del Transporte…Donde dicen que nomás no se ve como la cosa pueda mejorar, por estarse yendo para atrás como el cangrejo, es en el ámbito de la Dirección de Transporte del Estado, a cargo de la por algo tachada de improvisada de Lirio Anahí del Castillo Salazar, quien dejara una diputación local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para irse a esa chamba. ¡De ese pelo!

Al trascender que la inexperta de Castillo Salazar ha resultado ser de esas que no hacen ni dejan hacer, por las ínfulas de grandeza que ha exhibido desde su llegada a ese “hue$o”, al aflorar que en lugar de abocarse a sumar en ese terreno, más bien se ha dedicado a dividir, tan es así que dan cuenta que es de las que no recibe a nadie, y cuando se llega a dignar a hacerlo, es de a uno por uno, pero nunca en grupo. ¡Así “de alzada”!

Es por eso que con esa actitud de cerrazón e insensibilidad que ha mostrado la desconocida de Lirio Anahí, no creen que vaya a cumplir con el reto que le han encomendado, como es el de transformar y renovar el sistema del transporte urbano en la Entidad, para hacerle frente y solucionar los rezagos que desde hace años enfrenta, y que de esa forma se atiendan los eternos reclamos de los usuarios de contar con un servicio de calidad.

Y es que desde mediados de septiembre en que pidiera licencia en el Congreso del Estado para entrarle a ese desafío, simplemente no ha dado color, ni siquiera para conocer a los actores que se mueven en ese sector, porque lejos de ir a buscarlos para “medirle el pulso” a ese rubro, por el contrario dicen que ella es la que se ha “puesto los moños”, a la hora en que éstos han ido a su oficina con la intención de presentarse. ¡Tómala!

Pero para quien de lo anterior y de su falta de sentido común, hay un hecho que señalan con dedo de fuego que la pinta de cuerpo entero al respecto, como es el que le pusiera peros al programa “Policía a Bordo”, que recién se reactivara en “Hoyosillo”, con la mira puesta en evitar actos delictivos en el interior de los ruleteros, como una forma de reforzar la seguridad de los pasajeros, a fin de que viajen más seguros. ¡A ese grado!

Porque ¡aunque usted no lo crea!, como dice el famoso programa de la TV, pero Castillo llegó al punto de querer cobrarles el pasaje a los policías que participan en ese modelo de vigilancia, y para lo cual tienen que subirse a los camiones, de ahí que hasta donde se sabía, es por ese absurdo que estaba en riesgo que continuara, por considerarse que con alguien así, o de ese perfil tan retrograda, nomás no puede trabajarse.

En entredicho la del Fonacot…A querer y no, pero a la que sì que estàn poniendo en entredicho, es la eternizada delegada del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), Guadalupe Aguirre Ruiz, a raíz de la alerta que lanzara el dirigente de la CTM-Hermosillo, Óscar Ortiz Arvayo, sobre unos presunto créditos fraudulentos que están promoviendo unos falsos gestores. ¡De ese tamaño la leperada!

Toda vez que con respecto a esos supuestos “gole$ que le están metiendo” al Fonacot, lo que es Aguirre Ruiz no ha dicho ni media palabra, cuando es la primera que debió haberle hecho un llamado de advertencia a la clase trabajadora que está afiliada a esa dependencia federal, como sí lo hiciera Ortiz Arvayo, y es que según esto están llegando al grado de falsificar documentos para gestionar esos beneficios crediticios. ¡Vòitelas!

Pues dan cuenta que de manera profesional falsifican el papeleo que se pide como requisito para ese trámite, y es como logran que se los aprueben, pero violando el sistema de esa institución, y poniendo en riesgo a los empleados, por ser documentación apócrifa la que están firmando, lo que podría hacerlos enfrentar problemas legales y laborales, pero a ese extremo están llegando por la necesidad que tienen de “lana”. ¡Pàcatelas!

Por lo que así está de llamar la atención que el de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) esté previniendo a los más de 30 mil sindicalizados de esta Capital, pero lo que es Aguirre ni por enterada se haya dado hasta ahora, no obstante y que es una vaquetonada como para que ya hubiera “puesto el grito en el cielo”, lo que hace suponer que es una funcionaria que ya está confiada y “tirada a la hamaca”. ¿Será?

Si se analiza que la ex dirigente priìsta originaria de Nogales es de las contadas que ha sobrevivido al actual gobierno bautizado como de la Cuarta Transformación, por durante los tres últimos años haber continuado en el cargo, o “hue$o”, pero quién sabe si vaya a seguir con esas exhibidas como la que le están “pegando”, por ser de esas que denotan que a todas luces no hay un verdadero control en el Fonacot. ¿Cómo ven?

¡No le ha faltado a “La Lola”!…A la que vaya que no le ha faltado, es a la secretaría de Seguridad Pública del Estado, María Dolores Del Río, al aflorar que esta semana la hackearon, de ahì que lanzara el siguiente ¡S.O.S!: “Hace unos momentos mi WhatsApp personal fue hackeado. A todos mis contactos, les pido que no atiendan ningún mensaje que les pueda llegar y tampoco envíen mensajes a mi número”. ¡Zaz!

Razòn por la cual es que el comentario generalizado fuera de que si eso le pasa a la responsable de ese rubro, como es “La Lola” del Rìo, que le puede esperar a los simples mortales, porque si bien ya afectaron de la misma forma a otros funcionarios, e incluso al mismo gobernador, Alfonso Durazo, pero en su caso se supone que es la que debe estar al tanto de la operaciòn de los sistemas preventivos para que eso no suceda. ¡Ajà!

Con lo que se demustra que asì han seguido esos impunes ataques cibernèticos, si se toma en cuenta que hasta ahora no se ha sabido que hayan identificado a los responsables, por no creerse que Del Río Sànchez vaya a ser la excepciòn, a la hora de localizarlos, lo que pone de manifiesto que ya no sòlo hay que cuidarse de los delincuentes de carne y hueso, sino tambièn de los virtuales, o de los que operan a travès de las redes. ¡Ñàcas!

No obstante y que lo màs importante serìa ver si con ese “pirateo” digitlizado no han accesado a bancos de informaciòn privilegiada, o que pudieran ser de màxima seguridad, porque entonces sì “ya valiò queso”, por todas las adecuaciones que tendrìan que hacer de claves y posibles programas, y es que la duda siempre va quedar, por aquello de que “nunca sueltan prenda” tocante a eso, por màs afectaciones que hayan sufrido.

O sèase que la ex alcaldesa y ex diputada sì que la ha traìdo volteada, porque todavìa no se le calman las cosas en Guaymas, por lo del tràgico narcoatentado del jueves anterior, en el murieron tres personas por un ataque armado ante el Ayuntamiento, cuando ahora le ocurre eso, aunque para su consuelo està la buena nueva que diera Durazo, de que en esta semana arribarán 200 elementos màs del Ejercito para reforzar la seguridad.

Ponen en orden a vendedores…Como a buen entendedor pocas pocas palabras, el que ya les dejò en claro a los tiangueros navideños del Jardìn Juàrez, que a èl no le van andar con chantajes, es el “Presi” municipal, Antonio Astiazarán, a raíz de la protesta y bloqueo de calles que recién le hicieran, al revirarles que de lo que se trata es de poner orden, razón por la cual es acordaron la mejor opción para dejarlos operar.

Si se parte de que dichos vendedores golondrinos y ocasionales han resultado ser de esos que “les dan la mano y agarran el pie”, como dice el dicho, ya que por encima de que les otorgan un permiso especial para que realicen esas vendimias en diciembre y hasta el Día de Reyes, o 6 de enero, todavía quieren poner sus condiciones, y es por lo que Astiazarán Gutiérrez “les parara su carro”, y con toda la razón del mundo.

Eso luego del arguende y la manifestación que “armara” el cabecilla de esos tianguistas, el sempiterno de José Luis Partida, en lo que es un borlote que organiza todos los años para hacerse presente, y el cual dicen que muy seguramente que no es de a grati$, sino para llevarse su tajada, pues hasta por el costo de la anuncia se están quejando, por ser de $5 mil 714 pesos por 42 días, incluyendo “la luz”, pero lo querían más barato.

Es por lo que “El Toño” Astiazarán les dijera que: “Por un lado hay un legítimo interés por parte de los comerciantes de poder vender sus productos en esta temporada decembrina y por otro lado hay una preocupación del sector comercial organizado respecto a la ubicación en donde pudieran estar estos lugares”, de ahí que le andaban buscando la cuadratura al círculo, para encontrar un punto de equilibrio entre las partes.

Aun así y de última hora el que logró más con diálogo, que con ese tipo de escándalos, es un tal José López Estrella, que se ostenta como otro de los líderes de ese Tianguis Navideño, como lo denota que pactaran que “les dieran chanza”, de ahí que terminaran entregándoles 311 autorizaciones, después de que estuvieron a punto de que “por un pelito de rana calva” casi los reubicaran por Partida andar con esos arguendes. ¡Palos!

