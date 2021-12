Acaban canonjía$sindicales

¿Más burocracia electoral?

¡Dichos y hechos de AMLO!

Van de balazos a bombazos

Acaban canonjía$ sindicales…El que sì que “se lavò las manos” ahora que recìen les quitaron todas la excesivas canonjía$ sindicales que tenìan los empleados municipales, es el cabecilla del Sindicato Ùnico de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, Salvador Dìaz, a raìz del nuevo convenio que firmaran el pasado 23 de noviembre, y es que ni siquiera fue para informarle a las bases. ¡De ese pelo!

Y para prueba està que los que andan diciendo como el famoso còmico: ¡Què alguien me explique!, son los jubilados y pensionados de la Comuna, que suman alrededor de mil 300, màs 230 que estàn en proceso, al haber sido excluidos de beneficios extras que tenìan, como por ejemplo la entrega de vales de despensa y otras cuestiones, de ahì que se apersonaran ante el Palacio para pedir explicaciones. ¡Asì la rebeliòn!

O sèase que a ese grado es que el por algo tachado de lo “pìor” y de ganòn de Dìaz Olguìn “los dejò morir solos”, por de a còmo a los de ese sector de trabajadores que ya no estàn en activo, simplemente los echara al olvido, como dice la canciòn, por ni tan sòlo haberlos tomado en cuenta para informarle como quedaron, de ahì que fueran a tocarle la puerta a la de Recursos Humanos, Lissette López, para que los orientara. ¡Zaz!

En lo que es resultado de los aju$te$ que le han estado haciendo a la nóminamunicipal en el presente trienio, con la intención de ponerle un alto a los desvío$ que antes había, representados por los privilegio$ y prestacione$ que se pagaban de más, o que no tenía razón, pero que obviamente eran para quedar bien con la parte sindical, y es ahí de donde “El Chava” Díaz y sus malas compañías se aprovechaba para “clavar la uña”.

Sin embargo como en la presente administración encabezada por el alcalde, Antonio “Toño” Astiazarán, han implementando una política de hacer más con menos, lejos de promover favoritismos, es que buscanoptimizar y reducir el gastopara en el primer año ahorrar unos $500 millones que se destinarían para inversión en obras y mejorar los principales servicios públicos, seguridad y agua, entre otros. ¡A ese nivel!

Y es que han detectado que era tanto el di$pendio que había de “lana” oficial, que la mayoría de esas prebenda$ no solamente “chi$peaban” a los burócratas sindicalizados, sino también a la fuerza laboral de confianza, lo que deja en claro que todos tocaban, y eso explica porque nunca ha habido dinero que alcance, por la mayor parte irse en el llamado gasto corriente, y principalmente en el pago del personal. ¡Tómala!

Tan es así que para quien dude de lo anterior, ahíestá que ya todo mundo “pegó de gritos”, porque lo que es en la última quincena del 30 de noviembre ya les hicieron el primer descuento del 20% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por concepto de la liquidación de sus sueldos y lo que fuera la primera parte de los 40 días de aguinaldos que reciben, en lo que es algo que antes pagaba por ellos la municipalidad. ¡Qué tal!

Casi por nada es que hasta el tildado de agitador mayor del Sindicato de Bomberos, Jesús Díaz Ruelas, ya iniciara con sus incendiarias protestas, cuando es un arancel que deberían aportar por ley desde el 2017, pero que hasta ahora se los habían subrogado, a costa de afectar las arcas municipales, de ahí que por más brincos que den, se estarán topando con pared, a partir de que ya les están poniendo un alto a esos gandalli$mo$.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Más burocracia electoral?…Como si ya no fuera suficiente con el personal que tienen, y por cierto muy bieen pagado, donde aflorò que acaban de autorizar 9 nuevas plazas, es en el Instituto Estatal Eleectoral (IEE), del que hoy en dìa es titular,Nery Ruiz Arvizu, como parte del “Programa para el Fortalecimiento y Expansión del Servicio Profesional Electoral Nacional”. ¡Ni más ni menos!

No en balde es que concluyen que asíestarían engrosando la burocracia en esa instancia electorera, aun y cuando es una ampliación de la plantillalaboraloide que se estaría haciendo en base a la situación presupuestal que tienen proyectada, y cuyos recursos para el ejercicio fiscal 2022 todavía están sujetos a la aprobación del Congreso del Estado, pero lo que son los consejeros electoreros ya “palomearon” esos puestos.

En esos términos estaría reforzando su equipo Ruiz Arvizu, con lo que serían dos técnicos de prerrogativas y partidos políticos; así como un coordinador de lo contencioso electoral; además de un técnico en esa misma chamba; y uno más de sistemas normativos pluriculturales; aunado a dos más de educación cívica; y otro par de organización electoral, de cara a lo que sería el todavía muy lejano próximo proceso electoral. ¡Palos!

Con lo que está de más el apuntillar que prácticamente lesestarían pagando diòqui$, o por hacer casi nada, a lo que son eso nuevos trabajadores, si se toma en cuenta que los venideros comicios serían hasta dentro de tres años, cuando se vuelva a votar por presidentes municipales y diputados locales, ya que los más recientes tuvieron lugar el pasado mes de junio, y es por lo que consideran que es una soberana incongruencia. ¡Ñàcas!

Es por eso¡del pero que les están poniendo!, en contraste con la sensibilidad que días atrás denotara tener el maestro Nery, para más que su antecesora, Guadalupe Taddei Zavala, que ahora anda en busca de un “hueso” en el Instituto de Transparencia Informativa (ITIES), como es con los eventos que organizaran por lo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, porque incluso hasta las calles salieron. ¡De ese vuelo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Dichos y hechos de AMLO!…Y con lo que una vez màs se demostrò que popularidad no es sinònimo de eficiencia para gobernar, es con lo que llamaran el AMLOFest, que el mièrcoles encabezara el “Prejidente”, Manuel Lòpez Obrador, para celebrar el tercer año de su arribo al poder presidencial, por el “gentìo de gente” que hubo en la Plaza de la Constituciòn, o el Zòcalo de la Ciudad de Mèxico. ¡Vòitelas!

Si se analiza que Lòpez Obrador no dijo nada nuevo, al sòlo repetir y decir lo que las mayorìas quieren escuchar, y que es lo que les arranca los ¡vivas! Para el gobierno de la llamada Cuarta Transformaciòn que promueve, con frases como las de ¡Què se vayan al carajo!, para referirse a los gobiernos del pasado; o el de que ¡Estamos de pie!, por lo que asì estuvo el mensaje que por algo calificaran de populista. ¡Mìnimamente!

No obstante la cruda y politizada realidad es que una cosas son los dichos de Andrès Manuel, y otros los hechos que a diario viven los mexicanos, que ya no ùnicamente estàn batallando con la galopante inseguridad, sino tambièn con la afectaciòn econòmica representada por la creciente inflaciòn que ha encarecido todo, ya que no nomàs han subido los alimentos más bàsicos, sino tambièn las gasolinas, el gas y demàs. ¡Pàcatelas!

De ahì que esa supuesta mejorìa de la que tanto habla AMLO, hoy màs que nunca no pasa del mero discurso, por como a la poblaciòn le alcanza menos el dinero para cubrir sus necesidades màs elementales, y no es para menos, porque la espiral inflacionaria es la “pìor” de los ùltimos 20 años, en tanto que la gasolina aumentò màs de $3 pesos en el ùltimo año, para desde hace rato ya haber rebasado los $20 pesos por litro.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Van de balazos a bombazos…A la que vaya que luego luego se la reviraron, es a la secretarìa de Seguridad nacional, Rosa Icela Rodrìguez Velàzquez, porque apenas habìa dicho que estaba funcionando la polìtica de “abrazo no balazos”, cuando ahora le respondieron con bombazos, por los coche bomba que estallaran en el penal de Tula, Hidalgo, para liberar al líder huachicolero deJosé Artemio Maldonado. ¡Ups!

A ese punto estuvo el desafìo, la burla y vulneraciòn de todos los niveles de “Inseguridad” gubernamental, por la facilidad con en la madrugada del pasado mièrcoles un comando armado perpetrara la fuga de Maldonado Mejía, alias “El Michoacano”, “El R”, o “El Rabias”, utilizando una camioneta repartidora de gas que modificaron colocándole una placa de metal en el frente para derribar el portón de ese centro carcelario.

Porque con ese ataque “les madrugaron” a los operadores carcelarios, para que dicho capo pudiera escapar, a pesar de que también es identificado como el líder del Cártel Pueblos Unidos, además de igualmente estar involucrado con otros grupos armados como Los Emes y Los Hades que se mueven en el territorio hidalguense, por lo que sí que es toda “una fichita del hampa”, o del crimen organizado. ¡De ese tamaño!!

Aunque por encima de que no es un delincuente cualquiera, sino más bien de la más alta escuela de la delincuencia, por estar implicado en el homicidio, secuestro y extorsión, pero niasí le pusieron una vigilancia especial, después de que apenas el pasado viernes había sido detenido en el Estado de México, y más porque ese misma día estaba programado para que tuviera su primera audiencia para ser vinculado a proceso. ¡Ajà!

Así que por no haberlo mantenido a buen resguardo, es que no sólo “se les pelara” José Artemio “El Michoacano”, sino varios reos más, de los que ayer ya habían recapturado a tres, además de otras nueve personas que participaron en esa sonado escapatoria, que además exhibió una descoordinación con la Federación, porque era como para que luego luego lo hubieran trasladado a una “Peni” de máxima seguridad.

Correo electrónico: [email protected]