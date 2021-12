Se quejan jubilados por posible retiro de beneficios

Trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo acudieron este martes a Palacio Municipal para que le informen que pasará con la entrega de vales a partir del próximo año.

Alrededor de 70 personas se concentraron frente al edificio del Ayuntamiento en espera de que las autoridades les dieran una respuesta, toda vez que la cláusula dos del nuevo convenio colectivo que se firmó entre el Sindicato y el Municipio el pasado 23 de noviembre, excluye a los jubilados y pensionados de este beneficio a partir de enero del 2022.

Así lo dio a conocer Jorge Luis Encinas Gámez, trabajador jubilado, quien señaló que son mil 300 jubilados y 230 más en proceso de jubilación, quienes están en la incertidumbre respecto a si seguirán recibiendo estos apoyos o dejarán de hacerlo a partir del próximo año.

“El nuevo convenio con el sindicato excluyeron a todos los jubilados y pensionados, nos sacaron y ahorita no tenemos información cómo van a quedar nuestros derechos que son vales de despensa, apoyo médico, de luz, y funerario.

«Queremos que nos informen nada más, no venimos a hacer grilla, no venimos a cerrar calles, no traemos cartulinas, no traemos nada, simplemente venimos por información, y dependiendo de eso vamos a ver qué camino seguimos”, manifestó.

Los quejosos permanecieron por fuera del edificio municipal en espera de ser atendidos por la titular de Recursos Humanos, Lissette López Godínez, donde luego de varios minutos entró una comisión para aclarar sus dudas.

El convenio que se acaba de firmar entra en vigor en enero del 2022, ahorita nos van a pagar los vales y el día último también, pero el día 15 de enero no sabemos, ojalá que se diga pagando pero es la duda, finalizó.