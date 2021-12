Se manifiestan educadoras de la guardería EDI ante el cierre de 45 estancias

Un grupo de padres de familia y trabajadoras de la guardería Educación y Desarrollo Infantil (EDI), se manifestaron este lunes en el cruce de las calles Gaspar Luken y Agustín del Campo, en contra del cierre de las estancias infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Son aproximadamente 45 guarderías de 72 que hay en Sonora las que cerrarán a partir del tres de enero del 2022 por no cumplir con las nuevas disposiciones impuestas por el IMSS para poder operar, como la contratación de profesionistas titulados en Educación para el cuidado de los menores.

Los manifestantes dijeron que la semana pasada fueron notificados del cierre de la guardería y los 194 menores inscritos ser reubicados a otras estancias infantiles que quedan más lejos, ya que en ese sector hay una guardería solamente.

La directora de la guardería, Fernanda Valenzuela, manifestó que para renovar el contrato con el IMSS les están exigiendo la contratación de personal con licenciatura en educación, además de aumentar un 22 por ciento el sueldo del trabajador, pero se va a reducir el pago que se hace al IMSS por cada niño.

Explicó que actualmente cuentan con asistentes educativas técnicas y ahora les están exigiendo que todas las maestras cuenten con licenciatura en educación.

“Ahorita cuento con cuatro licenciadas, el resto del personal me piden que los liquide y contrate nuevas maestras, pero por lo pronto es imposible, porque donde voy a encontrar tanto personal que tenga licenciatura para venir a trabajar aquí”, dijo.

Mencionó que la asistente educativa, y con licenciatura están ganando el mismo sueldo de dos mil 500 a la quincena, y ahora por disposición federal les están pidiendo un incremento de sueldo del 22 por ciento, pero bajaría un 30 por ciento el pago por parte del Seguro Social por cada niño a partir del próximo año.

Las madres de familia, expresaron su rechazo al cierre de la estancia infantil donde asisten sus hijos, ya que muchas son madres solteras y se les dificulta el trasladar a sus pequeños a otras guarderías que les queda más lejos de sus lugares de trabajo.

Elizabeth Cota, madre de familia, señaló que autoridades del IMSS están pidiendo la certificación de las educadoras para poder seguir prestando el servicio, tales como un título universitario, lo cual consideran solo un pretexto para cerrar las guarderías de Hermosillo.

“El personal está capacitado, sabemos que los niños están en buenas manos, y la guardería, las instalaciones están conforme al reglamento que se hizo, y cumple con todas las normas y lineamientos de la Ley 5 de Junio; además, lo que están pidiendo de tener personal con licenciatura, obviamente van a pedir un mejor sueldo, porque ahorita las personas que laboran tiene un sueldo menor, de cuatro mil 800 al mes, entonces no hay forma”, dijo otra madre de familia.

Los padres de familia y educadoras de la guardería pidieron a las autoridades federales que no cierren las guarderías, ya que no hay cupo en otras estancias infantiles, además de que se les está descontando el servicio a través del IMSS y no se les esté brindando el servicio.

“Se nos hace muy injusto para los niños tener que reubicarlos cuando ellos ya están aquí, aparte no hay lugar en otras guarderías, están saturadas y el tiempo de espera es de hasta seis meses para poder inscribirlos. Queremos que nos atiendan las autoridades”, añadieron.