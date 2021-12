Se despide Rubens Sambueza del Toluca

La segunda etapa de Rubens Sambueza en el Toluca llegó a su fin.

El mediocampista argentino de 37 años se despidió este jueve de los Diablos Rojos, a donde regresó para el Guardianes 2020, tras haber militado tres torneos en clubes de Grupo Pachuca.

«Hoy me toca despedirme del club! Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por este tiempo compartido», escribió Sambueza en una publicación en su Instagram.

«Siempre me entregué al máximo y di lo mejor de mí. Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto. Y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre. Siempre estarán en mi corazón».

Sambu ya había sido parte del club escarlata del Clausura 2017 al Apertura 2018 tras su exitoso paso por el América y fue vital para que los Diablos Rojos llegaran a la Final del Clausura 2018.

El argentino ya no entró en planes de Ignacio Ambriz, quien ya había coincidido con el futbolista en La Fiera, en el torneo Clausura 2019; además de que se terminó su contrato con la institución escarlata.

Para el estilo de juego de Ambriz, Sambueza nunca encontró su sitio y por eso emigró al Pachuca, además de que deseaba estar cerca de la Ciudad de México, en donde radican sus hijos.

El Toluca ya había anunciado también las salidas de Antonio Ríos, Felipe Pardo y de Rodrigo Salinas.