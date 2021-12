Revelan desavenencias en » Rebelde»

La actriz y cantante dijo que pese al éxito de la telenovela y los productos, nunca recibieron regalías por ello; «ganábamos súper poquito para la friega», confesó

Pensar en telenovelas exitosas es sin duda pensar en «Rebelde» de Pedro Damián.

La novela –transmitida entre 2004 y 2006 y que fue una versión mexicana de «Rebelde Way» Argentina– estuvo protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herera, Christopher Uckerman y Chistian Chávez.

Los actores pensaron que la novela gustaría pero nunca se imaginaron el éxito que tendría en tan poco tiempo.

«Estábamos todo el día grabando, hasta los fines de semana. Nos dimos cuenta que esto era un éxito una vez que fuimos a cantar al Zócalo y fue una locura, hasta nos escondieron en una ambulancia. La gente se sabía todas las canciones y apenas tenía dos meses que la novela estaba al aire”, contó Dulce María durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Poco tiempo después surgió la mercancía, desde ropa y mochilas hasta Barbies.

«Aún tengo mis muñecas en caja. Salió de todo. Sin embargo, estando dentro es diferente, nosotros no parábamos de trabajar, teníamos gira en medio de las grabaciones. Sabíamos que a veces rompíamos récords pero no lo podíamos asimilar del todo».

Aunque se pensaría que los actores se forraron de dinero durante aquella época, la cantante, quien recientemente se convirtió en mamá, confesó que no fue así.

«Nosotros no teníamos regalías de esas ventas. Yo antes ya había firmado contratos en novelas pero nunca había pasado algo así. Era explotación de nuestra imagen, pero del personaje no era Dulce María, era Roberta».

Según reveló, ninguno hizo una «gran cuenta de banco» con «Rebelde».

«A mí en ese momento sí me fue muy bien pero no sólo por Rebelde, tenía la campaña de Lorea’l, tenía campañas de zapatos, de toallas sanitarias. A mí personalmente me fue muy bien, pero además era muy bien administrada, tenía mi guardadito», contó.

Dulce reveló que sólo en una ocasión se «encerraron» para platicar entre todos del tema de dinero.

«Nos juntamos todos con unos vinitos y empezamos a hablar, ahí nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Fue algo muy fuerte, aparte ganábamos súper poquito para la friega. A nosotros de todo lo que se generaba nos tocaba muy poquito. Hicimos casi una huelga para que todos ganáramos lo mismo, pero ya fue en el último año”.