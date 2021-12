Reiteran negativa para la venta de pirotecnia

La autoridad municipal mantiene vigente la no expedición de permisos temporales para venta de pirotecnia y condicionará permisos municipales para eventos y espectáculos a que, en caso de usar juegos pirotécnicos, sean solo los que no producen ruido al detonar, ya que eso es lo que más preocupa a los hermosillenses, indicó el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Florencio Díaz Armenta.

Recordó que la federación, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, otorga permisos a empresas que se dedican a la venta y manejo de pirotecnia para eventos sociales como bodas y quinceañeras o espectáculos deportivos, pero el Ayuntamiento conserva la facultad de otorgar los permisos municipales para la celebración de esos eventos.

En ese sentido, indicó, lo que se busca es que contemplen en espectáculos deportivos, cívicos, culturales, etc. y eventos sociales, como bodas, quinceañeras, etc. juegos pirotécnicos que sean solo iluminen luces y no produzcan sonido al detonar en el aire, es decir los llamados juegos pirotécnicos fríos.

El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo subrayó que existe un reclamo de ciudadanos organizados y que en lo individual han manifestado la necesidad de evitar la práctica de juegos pirotécnicos por los efectos que causa el ruido en personas, principalmente con espectro autista y otros padecimientos, así como en mascotas que se alteran por el estruendo.

Sigue vigente, subrayó, la instrucción del Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, de no otorgar el Visto Bueno del Ayuntamiento a establecimientos que buscan un permiso temporal para expender cohetes y todo tipo de pirotecnia y supervisar a los que tienen un permiso vigente otorgado por la Sedena para que cumplan con la normatividad, sobre todo en lo que se refiere a Protección Civil.

Esto incluye, dijo, además multar a los abarrotes y establecimientos que de forma clandestina expendan pirotecnia, así como a las personas que realicen detonaciones de pirotecnia, para lo cual pueden los ciudadanos hacer la denuncia al 911 y las autoridades actúen en consecuencia.

El Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo recordó lo que estipula el Bando de Policía y Buen Gobierno de Hermosillo en su Artículo 141, donde establece que “Son faltas de Orden Público y bienestar colectivo: I Detonar cohetes, encender juegos pirotécnicos, elevar aerostatos caseros con fuego en la vía pública y en propiedad privada, cuando se afecte a terceras personas”.

Las sanciones a las que se pueden hacer acreedores quienes detonen estos artefactos y afecten a terceros van desde las 50 a las 150 Unidades de Medida y Actualización, UMA’s y por la venta de éstos de las 50 a las 5 mil UMA’s.

“De lo que se trata es sacar de circulación la mayor cantidad posible de pirotecnia y hacer el llamado a la conciencia a quienes aún pretenden conseguirlos de forma clandestina a que piensen en las consecuencias de afectación a terceros, a personas enfermas o con alguna condición, a las mascotas y al medio ambiente; de verdad no vale la pena”, resaltó.

Florencio Díaz Armenta reiteró el llamado a buscar que los hermosillenses tengamos una blanca Navidad y Fin de Año, sin consecuencias que lamentar por el uso de juegos pirotécnicos.